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Статья издания The Washington Post про то, что Служба безопасности Украины организовала убийство журналистки Дарьи Дугиной является попыткой «отмазать» спецслужбы США от причастности к преступлению. Такое мнение озвучил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live». Об этом сообщает РИА Новости.
Вчера Washington Post, ссылаясь на чиновников из Украины и Штатов, опубликовала статью, в которой говорилось, что ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов на превращение спецслужб Украины в своего союзника против РФ. По информации издания украинские спецслужбы совершили десятки убийств, среди которых оказались военкор Владлен Татарский и журналист Дарья Дугина.
«Попытка этой статьи — рассказать о том, что мы (США - ред.) десятки лет их готовили, полностью финансировали, снабдили всем необходимым, а тут они сами начали принимать решения — решили самостоятельно убить Дарью Дугину, нанести удар по Крымскому мосту, беспилотниками по Кремлю... Это достаточно дешевая попытка отмазать американские спецслужбы. », — заявил Мирошник.
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