В МИД РФ раскритиковали статью WP об убийстве Дугиной спецслужбами СБУ

Статья издания The Washington Post про то, что Служба безопасности Украины организовала убийство журналистки Дарьи Дугиной является попыткой «отмазать» спецслужбы США от причастности к преступлению. Такое мнение озвучил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live». Об этом сообщает РИА Новости.