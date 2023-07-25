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В МИД РФ раскрыли, кто платит за атаки киевского режима на Крымский мост

Захарова: США, Британия и ЕС оплатят попытки Киева атаковать Крымский мост
25 июля 2023, 12:04

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ заявила, что западные страны оплатят непрекращающиеся попытки киевского режима атаковать Крымский мост, в своем Telegram-канале.

«США, Британия вместе с ЕС будут это оплачивать», - прокомментировала ситуацию Захарова. Так она ответила на заявление главы Минобороны Украины Михаила Резника о том, что Крымский мост – законная цель Киева.

Резников заявил, что Киев продолжит наносить удары по Крыму и Керченскому мосту. По его словам, все цели Украины являются законными и официальными. Резников подчеркнул, что разрушение логистики противника - нормальная тактика.

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#Захарова
#Крымский мост
#Атаки Киева
#США
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Крупный швейцарский банк перестанет обслуживать россиян
Швейцарский Julius Baer закрывает счета российских клиентов
25 июля 2023, 12:05

Фото: iStock/ultramarine5

Швейцарский банк Julius Baer предупредил своих клиентов, проживающих в России, о закрытии их счетов до конца года, сообщает Forbes.
В кредитной организации объяснили свое решение ограничениями и санкционной политикой.

С 30 сентября 2023 года кредитные договоры перестанут исполняться. Кроме того, банк сообщил о введении дополнительных комиссий за услуги. Julius Baer направил соответствующую информацию ​своим клиентам и попросил закрыть ​счета в организации и перевести денежные средства в другие банки. 

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#банк
#санкции
#Россия
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Матвиенко: СФ поддержит расширение призывного возраста
Матвиенко полагает, что сенаторы одобрят закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет
25 июля 2023, 11:33

Фото: сайт Кремля

Спикер Совфеда РФ выразила уверенность в том, что сенаторы одобрят закон, предусматривающий повышение призывного возраста в РФ до 30 лет.
Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции.

Спикер Совфеда отметила, что для общественного резонанса, в связи с принятием закона о расширении призывного возраста, нет причин. По ее словам, служба, как прежде, составит один год. Матвиенко сообщила, что сенаторы голосуют за каждый проект по своему усмотрению и исходя из интересов региона, однако добавила, что если законопроект, который предполагает призывной возраст от 18 до 30 лет, будет принят Госдумой, то его поддержит Совет Федерации. 

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#Матвиенко
#призывной возраст
#поправки
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Матвиенко выразила соболезнования из-за гибели военкора Журавлева
Матвиенко призвала расследовать гибель военкора РИА Новости Журавлева
25 июля 2023, 11:19

Фото: сайт Кремля

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко выразила соболезнования из-за гибели военкора Журавлева и призвала расследовать его убийство.
Она отметила, что нападение на российских журналистов, является подлым действием ВСУ. ​

Спикер Совфеда подчеркнула, что ответственность за смерть Журавлева лежит не только на киевском режиме, но и на Вашингтоне. Матвиенко ​указала на необходимость проведения реального расследования гибели ​российского военкора в зоне проведения специальной военной операции. 

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#Матвиенко
#журналисты
#убийство
#ВСУ
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В МИД РФ рассказали, что возобновить зерновую сделку без Москвы невозможно
25 июля 2023, 10:39

Фото: istockphoto/:Andrey Iudin

Замглавы ведомства Сергей Вершинин заявил на саммите ООН по продовольственным системам в Риме, что переговоры по вопросу продления зерновой инициативы в данный момент не ведутся.
ТАСС пишет, что восстановление зерновой сделки, которая прекратилась после 17 июля, без участия Москвы невозможно.
 
«Моё мнение, что без России этого сделать нельзя», - заявил в Риме Сергей Вершинин.
Замминистра заметил, что то, как проходила реализация сделки в части вывоза зерна, большая часть из которого фуражное и кормовое, не имеет отношения к борьбе с голодом. И напомнил о том, что меморандум с ООН, предусматривающий содействие беспрепятственному вывозу российских продукции и удобрений, так и не начал работать.

Ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал, что Россия потеряла в результате дисконта цен на отечественные зерновые культуры из-за черноморской инициативы примерно $1 млрд.

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#зерно
#зерновая сделка
#Украина
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Шойгу посетит КНДР 25-27 июля
Делегация Минобороны РФ во главе с Шойгу 25-27 июля посетит КНДР
25 июля 2023, 10:26

Фото: сайт Кремля

Российская делегация во главе с Шойгу 25-27 июля посетит КНДР для участия в торжествах по случаю 70-летия победы корейского народа в войне, об этом сообщило Минобороны России.
В ведомстве также добавили, что Шойгу посетит КНДР совместно с делегацией по приглашению республики. В рамках визита, представители ведомства обсудят с северокорейскими коллегами укрепление военных связей и дальнейшее сотрудничество между государствами. 

Глава Минобороны РФ и российская делегация также примут участие в торжестве, приуроченному к дню победы корейского народа в войне 1950-1953 годов. 

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#Минобороны
#Шойгу
#КНДР
#делегация
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В МИД РФ назвали опасное последствие заседания Совета Украина – НАТО
Вершинин: Проведение заседания Совета Украина – НАТО может привести к втягиванию альянса в прямую конфронтацию с РФ
25 июля 2023, 10:20

Фото: iStock/vlad_karavaev

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что заседание Совета Украина - НАТО может привести к опасному вовлечению НАТО в конфликт Украины с РФ. Об этом Вершинин сообщил во время саммита ООН по продовольственным системам в Риме.
По словам замминистра, Североатлантический альянс открыто поддерживает силовую конфронтацию на Украине, по этой причине НАТО — непосредственный участник этих действий.

Вершинин допустил, что НАТО может участвовать в блокаде портов России и иных силовых акциях в районе Черного моря. Дипломат утверждает, что РФ внимательно следит за развитием событий в Черном море в результате созыва совета Украина – НАТО.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия, в случае необходимости, будет досматривать суда в Черном море. По его словам, подобная мера необходима для того, чтобы убедиться, что прибывающие корабли не используются для перевозки оружия.

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#НАТО
#Украина
#МИД РФ
#заседание
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Киев предупредил о новых ударах по Крыму и Крымскому мосту
Резников: Удары по Крыму будут продолжаться
25 июля 2023, 10:06

Фото: РИА Новости/Стрингер

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев продолжит наносить удары по Крыму и Керченскому мосту, об этом он заявил в интервью CNN.
По его словам, все цели Украины являются законными и официальными. Он выразил уверенность в том, что удары по Крымскому и Керченскому мосту, который соединяет его с материковой частью России, ослабит боеспособность Москвы. 

Резников подчеркнул, что разрушение логистики противника - нормальная тактика. В следствие уничтожения мостов, ВС РФ лишатся боеприпасов, еды, топлива, поэтому Украина продолжит использовать такие методы, заявил он.

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#Резников
#Крымский мост
#ВСУ
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В Германии признались, что Запад просто завидует России
Вальдемар Гердт: Запад раздражает целостность России и провалы в раскачке ситуации
25 июля 2023, 09:43

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Западные политики злятся из-за того, что у них не получается раскачать ситуацию внутри России, заявил бывший депутат бундестага, председатель международного совета российских немцев Вальдемар Гердт в интервью для «Известия».
«Сейчас не получается раскачать ситуацию. Это злит и раздражает их», - прокомментировал ситуацию Гердт.  

Бывший депутат отметил, что особенно сильно Запад злит обилие природных ресурсов и территорий, которыми обладает Россия.

Украина не сможет расплатиться с западными партнерами по долгам. Поэтому, в завершении конфликта ее просто разделят, считает Гердт. 

Ранее австралийский профессор Джозеф Сиракуза заявил, что недооценка ядерного потенциала России может стать катастрофой для лидера США Джо Байдена. При этом, по мнению эксперта, военное падение Киева может ослабить ядерное напряжение между Москвой и Вашингтоном.

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#Гердт
#Германия
#Россия
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Россия готовится открыть посольства практически во всех странах Африки
Посол Озеров: Россия готовится открыть посольства практически во всех странах Африки
25 июля 2023, 06:05

Фото: iStock/vlad_karavaev

Российская Федерация планирует открыть посольства в большинстве африканских стран, хотя этот процесс не будет быстрым, отметил в интервью РИА Новости специальный посол МИД РФ, координатор секретариата форума «Россия-Африка» Олег Озеров.

«Прорабатываются соответствующие решения. Я думаю, что их скоро примут... Мы начнём с небольшой группы стран, но в конечном счете, надеемся расширить дипломатическое присутствие до большинства африканских государств», — поделился Озеров.
Он также критически оценил решения о закрытии российских дипмиссий в Африке, принятые в 1990-х годах, назвав их «не вполне обдуманными».

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#Африка
#Россия
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