В МИД РФ раскрыли, кто платит за атаки киевского режима на Крымский мост

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ заявила, что западные страны оплатят непрекращающиеся попытки киевского режима атаковать Крымский мост, в своем Telegram-канале.
«США, Британия вместе с ЕС будут это оплачивать», - прокомментировала ситуацию Захарова. Так она ответила на заявление главы Минобороны Украины Михаила Резника о том, что Крымский мост – законная цель Киева.
Резников заявил, что Киев продолжит наносить удары по Крыму и Керченскому мосту. По его словам, все цели Украины являются законными и официальными. Резников подчеркнул, что разрушение логистики противника - нормальная тактика.
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Евгения Парфентьева