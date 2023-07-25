В МИД РФ рассказали, что возобновить зерновую сделку без Москвы невозможно

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Замглавы ведомства Сергей Вершинин заявил на саммите ООН по продовольственным системам в Риме, что переговоры по вопросу продления зерновой инициативы в данный момент не ведутся.
ТАСС пишет, что восстановление зерновой сделки, которая прекратилась после 17 июля, без участия Москвы невозможно.
Замминистра заметил, что то, как проходила реализация сделки в части вывоза зерна, большая часть из которого фуражное и кормовое, не имеет отношения к борьбе с голодом. И напомнил о том, что меморандум с ООН, предусматривающий содействие беспрепятственному вывозу российских продукции и удобрений, так и не начал работать.
Ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал, что Россия потеряла в результате дисконта цен на отечественные зерновые культуры из-за черноморской инициативы примерно $1 млрд.
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«Моё мнение, что без России этого сделать нельзя», - заявил в Риме Сергей Вершинин.
Ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал, что Россия потеряла в результате дисконта цен на отечественные зерновые культуры из-за черноморской инициативы примерно $1 млрд.
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Мария Фирсова