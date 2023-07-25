Радио1
Главная / Новости / Политика/ В МИД РФ рассказали, что возобновить зерновую сделку без Москвы невозможно

В МИД РФ рассказали, что возобновить зерновую сделку без Москвы невозможно

25 июля 2023, 10:39

Фото: istockphoto/:Andrey Iudin

Замглавы ведомства Сергей Вершинин заявил на саммите ООН по продовольственным системам в Риме, что переговоры по вопросу продления зерновой инициативы в данный момент не ведутся.
ТАСС пишет, что восстановление зерновой сделки, которая прекратилась после 17 июля, без участия Москвы невозможно.
«Моё мнение, что без России этого сделать нельзя», - заявил в Риме Сергей Вершинин.

Замминистра заметил, что то, как проходила реализация сделки в части вывоза зерна, большая часть из которого фуражное и кормовое, не имеет отношения к борьбе с голодом. И напомнил о том, что меморандум с ООН, предусматривающий содействие беспрепятственному вывозу российских продукции и удобрений, так и не начал работать.

Ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал, что Россия потеряла в результате дисконта цен на отечественные зерновые культуры из-за черноморской инициативы примерно $1 млрд.

Читайте также:

Глава Российского зернового союза Злочевский рассказал, сколько Россия потеряла из-за зерновой сделки

Политолог Безпалько назвал последствия остановки зерновой сделки

Путин: Россия готова заместить украинское зерно как бесплатно, так и за деньги


#зерно
#зерновая сделка
#Украина
Читайте нас в
Шойгу посетит КНДР 25-27 июля
Делегация Минобороны РФ во главе с Шойгу 25-27 июля посетит КНДР
25 июля 2023, 10:26

Фото: сайт Кремля

Российская делегация во главе с Шойгу 25-27 июля посетит КНДР для участия в торжествах по случаю 70-летия победы корейского народа в войне, об этом сообщило Минобороны России.
В ведомстве также добавили, что Шойгу посетит КНДР совместно с делегацией по приглашению республики. В рамках визита, представители ведомства обсудят с северокорейскими коллегами укрепление военных связей и дальнейшее сотрудничество между государствами. 

Глава Минобороны РФ и российская делегация также примут участие в торжестве, приуроченному к дню победы корейского народа в войне 1950-1953 годов. 

Читайте также: 

Шойгу: Россия в ответ на передачу Киеву кассетных бомб применит такие же боеприпасы

Шойгу назвал воинские части, которые сорвали контрнаступление ВСУ

Шойгу: Потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 26 тысяч военных

#Минобороны
#Шойгу
#КНДР
#делегация
Читайте нас в
В МИД РФ назвали опасное последствие заседания Совета Украина – НАТО
Вершинин: Проведение заседания Совета Украина – НАТО может привести к втягиванию альянса в прямую конфронтацию с РФ
25 июля 2023, 10:20

Фото: iStock/vlad_karavaev

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что заседание Совета Украина - НАТО может привести к опасному вовлечению НАТО в конфликт Украины с РФ. Об этом Вершинин сообщил во время саммита ООН по продовольственным системам в Риме.
По словам замминистра, Североатлантический альянс открыто поддерживает силовую конфронтацию на Украине, по этой причине НАТО — непосредственный участник этих действий.

Вершинин допустил, что НАТО может участвовать в блокаде портов России и иных силовых акциях в районе Черного моря. Дипломат утверждает, что РФ внимательно следит за развитием событий в Черном море в результате созыва совета Украина – НАТО.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия, в случае необходимости, будет досматривать суда в Черном море. По его словам, подобная мера необходима для того, чтобы убедиться, что прибывающие корабли не используются для перевозки оружия.

Читайте также: 

В МИД России допустили досмотр судов в Черном море

МИД РФ: Россия прорабатывает новые маршруты вывоза зерна

Царьград: Результаты саммита в Вильнюсе показали, что НАТО уже проиграло России
#НАТО
#Украина
#МИД РФ
#заседание
Читайте нас в
Киев предупредил о новых ударах по Крыму и Крымскому мосту
Резников: Удары по Крыму будут продолжаться
25 июля 2023, 10:06

Фото: РИА Новости/Стрингер

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев продолжит наносить удары по Крыму и Керченскому мосту, об этом он заявил в интервью CNN.
По его словам, все цели Украины являются законными и официальными. Он выразил уверенность в том, что удары по Крымскому и Керченскому мосту, который соединяет его с материковой частью России, ослабит боеспособность Москвы. 

Резников подчеркнул, что разрушение логистики противника - нормальная тактика. В следствие уничтожения мостов, ВС РФ лишатся боеприпасов, еды, топлива, поэтому Украина продолжит использовать такие методы, заявил он.

Читайте также: 

В Минобороны Украины признали, что наступление ВСУ отстает от графика

Украина передаст США первый отчет о применении кассетных боеприпасов

Глава Минобороны Украины Резников: Украину примут в НАТО в 2024 году


#Резников
#Крымский мост
#ВСУ
Читайте нас в
В Германии признались, что Запад просто завидует России
Вальдемар Гердт: Запад раздражает целостность России и провалы в раскачке ситуации
25 июля 2023, 09:43

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Западные политики злятся из-за того, что у них не получается раскачать ситуацию внутри России, заявил бывший депутат бундестага, председатель международного совета российских немцев Вальдемар Гердт в интервью для «Известия».
«Сейчас не получается раскачать ситуацию. Это злит и раздражает их», - прокомментировал ситуацию Гердт.  

Бывший депутат отметил, что особенно сильно Запад злит обилие природных ресурсов и территорий, которыми обладает Россия.

Украина не сможет расплатиться с западными партнерами по долгам. Поэтому, в завершении конфликта ее просто разделят, считает Гердт. 

Ранее австралийский профессор Джозеф Сиракуза заявил, что недооценка ядерного потенциала России может стать катастрофой для лидера США Джо Байдена. При этом, по мнению эксперта, военное падение Киева может ослабить ядерное напряжение между Москвой и Вашингтоном.

Читайте также:

Трамп раскритиковал Байдена за публичное признание нехватки боеприпасов у США

Захарова: Атака беспилотников на Москву – это акт международного терроризма

Депутат Шеремет предсказал, сколько времени осталось киевским властям
#Гердт
#Германия
#Россия
Читайте нас в
Россия готовится открыть посольства практически во всех странах Африки
Посол Озеров: Россия готовится открыть посольства практически во всех странах Африки
25 июля 2023, 06:05

Фото: iStock/vlad_karavaev

Российская Федерация планирует открыть посольства в большинстве африканских стран, хотя этот процесс не будет быстрым, отметил в интервью РИА Новости специальный посол МИД РФ, координатор секретариата форума «Россия-Африка» Олег Озеров.

«Прорабатываются соответствующие решения. Я думаю, что их скоро примут... Мы начнём с небольшой группы стран, но в конечном счете, надеемся расширить дипломатическое присутствие до большинства африканских государств», — поделился Озеров.
Он также критически оценил решения о закрытии российских дипмиссий в Африке, принятые в 1990-х годах, назвав их «не вполне обдуманными».

Читайте также:

В Белом доме выступили за возобновление зерновой сделки

Политолог Асафов рассказал о развитии российско-африканских отношений после статьи Путина

Путин написал статью для жителей Африканского континента
#Африка
#Россия
Читайте нас в
В Польше рассказали, чем обернется провал контрнаступления ВСУ
Rzeczpospolita: Украина может лишиться помощи Запада из-за провала контрнаступления
25 июля 2023, 03:55

Провал контрнаступления Украины может обернуться сокращением военной и финансовой помощи по стороны западных стран. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita.
«В конце июня стало ясно, что украинское контрнаступление не соответствует ожиданиям западных военачальников и политических лидеров. Страны Запада, в том числе США, предоставили Киеву танки и бронетехнику, но в конечном итоге они мало что смогли сделать», — говорится в публикации.

Автор также отметил, что обучение военнослужащих ВСУ не дало видимого результата.

«Украинские военачальники до начала наступления хорошо понимали, что их западные союзники в ответ на инвестиции ожидают от ВСУ быстрых решительных побед. Ни терпение, ни военная техника не являются бесконечными ресурсами», — подчеркивает польская газета.

При это смена власти в Соединенных Штатах и странах Европы приведет к сокращению поддержки киевских властей, заключил обозреватель.

Читайте также:

Полковник Макгрегор: Зеленский разъярён из-за чудовищных потерь ВСУ

Украинские войска за сутки 52 раза обстреляли территорию ДНР

В США пообещали защитить Польшу от ЧВК «Вагнер»
#Украина
#Польша
#контрнаступление
Читайте нас в
В Белом доме выступили за возобновление зерновой сделки
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о желании США возобновить зерновую сделку
25 июля 2023, 01:04

Фото: iStock/rarrarorro

Соединенные Штаты поддерживают возобновление черноморской зерновой инициативы, несмотря на готовность России заменить поставки украинских продовольственных товаров на глобальном рынке, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время пресс-конференции.
Таким образом она прокомментировала на статью президента России Владимира Путина, которую он опубликовал на сайте Кремля перед саммитом «Россия — Африка».

«Я ясно указала ... что России следует возвратиться к ранее заключенному соглашению, к зерновой сделке. ... Мы хотели бы увидеть это», — цитирует Жан-Пьер РИА Новости.
По ее словам, Вашингтон будет продолжать призывать к восстановлению черноморской зерновой инициативы.

Читайте также:

Эрдоган обсудил с Зеленским пути урегулирования на Украине

Италия поддержала усилия по возобновлению зерновой сделки

Politico: Китай резко сократил военные поставки на Украину
#США
#зерновая сделка
Читайте нас в
Зеленский назвал «неевропейским» блокирование экспорта агропродукции по суше
Зеленский: Блокирование экспорта агропродукции по суше после 15 сентября недопустимо
25 июля 2023, 00:15

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможное продление ограничений на импорт украинской сельхозпродукции в странах Евросоюза после 15 сентября является недопустимым и «неевропейским».
«Абсолютно недопустимое и откровенно неевропейское любое продолжение ограничений. Европа имеет институциональную способность действовать рациональнее, чем закрывать ту или иную границу для того или иного товара», — цитирует ТАСС слова украинского лидера.

Зеленский добавил, что Киев займется поиском решения по данному вопросу.

Читайте также:

Эрдоган обсудил с Зеленским пути урегулирования на Украине

Скотт Риттер: Зеленский и Дуда могут тайно договориться о создании коалиционного государства

В США объяснили «детскую месть» Зеленского
#Зеленский
#Евросоюз
#Европа
Читайте нас в
США ввели санкции против трех граждан Мали за «связи» с ЧВК «Вагнер»
США ввели санкции против трех граждан Мали после обвинений в связях с группой «Вагнер»
24 июля 2023, 22:59

Фото: iStock/Flory

США ввели санкции против трех граждан Мали, которые обвиняется в связях с ЧВК «Вагнер». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минфин Соединенных Штатов.
Под новые санкции попали Садио Камара (также имеет гражданство Франции), Адама Багайоко и Алу-Бой Диарра.

ЧВК «Вагнер» в целом находится под американскими санкциями. Обычно, санкции по линии минфина означают блокирование активов и запрет на сделки в юрисдикции Соединенных Штатов.

Читайте также:

В США пообещали защитить Польшу от ЧВК «Вагнер»

«Вагнеровцы» впервые раскрыли свои потери в СВО

Gospodarce: В Польше внимательно следят за ситуацией с ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии
#ЧВК «Вагнер»
#США
#санкции
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников