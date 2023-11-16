В МИД РФ рассказали о текущем состоянии российско-американских отношений

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Отношения между Россией и США предельно истончились и могут быть окончательно разорваны в любой момент. Причиной этого является позиция Вашингтона, который руководствуется в своих действиях оголтелой русофобией.
Причиной кризиса в отношениях двух стран стала ставка Вашингтона на политику тотального сдерживания России, отметили в МИД РФ. В этом виновато мировоззрение американской политической элиты. Российские дипломаты отметили неспособность нынешних политиков США адекватно оценивать процессы, идущие в России после 1991 года. Безответственные антироссийские шаги Вашингтона могут привести к катастрофическим последствиям для всего мира, подчеркнули в МИД.
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Александр Бойцов