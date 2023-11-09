В МИД РФ шокированы заявлением Израиля об эвакуации россиян из Газы

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Москва шокирована сообщением посла Израиля, который заявил, что для согласования списка граждан России для эвакуации из Газы может занять до двух недель. Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, данная логика является недопустимой. Также Захарова добавила, что в Москве не понимают, почему процедура эвакуации россиян из сектора Газы не запускается, несмотря на все усилия.
По ее словам, Россия уже сформировала и передала списки россиян и граждан стран СНГ, которых нужно эвакуировать, всем, кто занимается данными вопросами.
При этом она уточнила, что Россия приветствует начало процесса выхода иностранных граждан из Газы в Египет через погранпереход «Рафах».
Напомним, накануне стало известно, что Украина эвакуировала из Газы 43 своих гражданина.
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По ее словам, Россия уже сформировала и передала списки россиян и граждан стран СНГ, которых нужно эвакуировать, всем, кто занимается данными вопросами.
«Мы делаем все, хочу еще раз подчеркнуть, с нашей стороны готово все для эвакуации россиян и соотечественников, обратившихся к нам за помощью с целью покинуть этот регион», — отметила Захарова.
При этом она уточнила, что Россия приветствует начало процесса выхода иностранных граждан из Газы в Египет через погранпереход «Рафах».
Напомним, накануне стало известно, что Украина эвакуировала из Газы 43 своих гражданина.
Читайте также:
В ХАМАС объяснили, почему россиян не внесли в списки на эвакуацию из сектора Газа
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NYT: Израиль тайно ищет поддержку для эвакуации сотен тысяч людей из Газы
Элина Позднякова