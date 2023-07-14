В МИД РФ вызвали польского посла Краевского

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Польский посол в РФ Кшиштоф Краевский вызван 14 июля в Министерство иностранных дел РФ.
«А Варшава в последние годы проводит враждебную политику в отношении России, поощряя преступный неонацистский киевский режим и накачивает его вооружением», – добавили Министерстве иностранных дел.Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не нуждается в дипотношениях с Финляндией, Польшей, Великобританией и странами Балтии
России следует временно понизить уровень дипломатических отношений с такими странами, как Финляндия, Польша, Великобритания и страны Балтии, или вообще прекратить их. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ, экс-президент страны Дмитрий Медведев в своей статье для «Российской газеты».
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