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В МИД РФ вызвали польского посла Краевского

14 июля 2023, 12:04

Фото: iStock/Janusz Bączyński

Польский посол в РФ Кшиштоф Краевский вызван 14 июля в Министерство иностранных дел РФ.

Кшиштофу Краевскому вручена нота с уведомлением о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. Дипломату напомнили о том, что в 2011 году Россия в качестве жеста доброй воли открыла данное Консульское агентство по просьбе польской стороны, несмотря на то, что нарушился паритет по числу консульств двух стран.
«А Варшава в последние годы проводит враждебную политику в отношении России, поощряя преступный неонацистский киевский режим и накачивает его вооружением», – добавили Министерстве иностранных дел.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не нуждается в дипотношениях с Финляндией, Польшей, Великобританией и странами Балтии

России следует временно понизить уровень дипломатических отношений с такими странами, как Финляндия, Польша, Великобритания и страны Балтии, или вообще прекратить их. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ, экс-президент страны Дмитрий Медведев в своей статье для «Российской газеты».

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#Польша
#Россия
#МИД РФ
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Памфилова: Электронное голосование на выборах в 2024 году будут применять не более 30 регионов РФ
14 июля 2023, 11:49

Фото: сайт Кремля

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что не более 30 регионов страны сможет использовать дистанционное электронное голосование на президентских выборах в 2024 году.
Она пояснила, что использовать системы дистанционного голосования будут только в тех регионах, где был успешный аналогичный опыт. Об этом она сообщила в эфире радио Sputnik.

По ее словам, в России не более 30 регионов, где уже есть опыт проведения ДЭГ. Она отметила, что речь идет о президентских выборах в 2024 году. 

Ранее сообщалось, что в Подмосковье начали готовить наблюдателей на предстоящие выборы. 

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#ЦИК
#голосование
#выборы президента
#Россия
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СК РФ предъявил заочные обвинения экс-главе Минобороны Украины Загороднюку
14 июля 2023, 11:34

Фото: iStock/Sergei Telenkov

Следственный комитет России предъявил заочные обвинения экс-министру обороны Украины Андрею Загороднюку и начальнику объединенного оперштаба ВСУ Игорю Танцюре.
Решение о предъявлении обвинений было принято после заслушивания доклада о расследовании преступлений киевского режима председателем СК РФ Александром Бастрыкиным. Об этом ведомство сообщило в своем телеграмм-канале. 

Установлено, что Танцюра ранее осуществлял командование военными операциями объединенных сил Украины. Сотрудники СК также ходатайствовали об обвинении экс-командующего украинским формированием войск «Донецк» Александру Красноока. 

По данным следственных органов, указанные лица были участниками военных преступлений, совершаемых под руководством киевского режима. 

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#СК РФ
#Украина
#ВСУ
#Минобороны Украины
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Вновь избранный президент Узбекистана Мирзиёев вступил в должность
14 июля 2023, 10:34

Фото: сайт Кремля

Вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 июля, в пятницу, принес присягу на совместном заседании обеих палат парламента. Об этом пишет РИА Новости.
Это были первые выборы президента после внесения поправок в конституцию, которые предусматривают продление срока полномочий главы республики с 5 до 7 лет.

Уточняется, что председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев вручил Мирзиёеву новое удостоверение президента Узбекистана.

Напомним, досрочные выборы президента прошли в Узбекистане 9 июля. По данным ЦИК Мирзиёев набрал 87,05 процентов голосов.

Сообщается, что в голосовании приняли участие 15 651 405 человек, или 79,8% от числа зарегистрированных избирателей. При этом 0,76% бюллетеней были признаны недействительными, так как, по словам Низамходжаева, это связано с ошибками при их заполнении.

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#Узбекистан
#Мирзиёев
#президент
#выборы
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Глава МИД Финляндии Валтонен заявила, что помощь Киеву не является благотворительностью
14 июля 2023, 10:15

Фото: iStock/naumoid

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что помощь Украине не является благотворительностью.
По ее словам, Украина боится за свободу европейцев и безопасность. Об этом она заявила в интервью изданию Financial Times.

Валтонен прокомментировала заявления, которые прозвучали по итогам саммита НАТО в Вильнюсе о том, что Киев не поблагодарил союзников за поддержку, которую ему оказывает Запад. Она подчеркнула, что помощь Украине не благотворительность, так как страна борется «за всех нас». 
 
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#Финляндия
#Украина
#военная помощь
#благотворительность
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В Смоленске закроют консульское агентство Польши
14 июля 2023, 10:08

Фото: iStock/ffikretow

Кабмин распорядился закрыть консульское агентство Польши в Смоленске.
Также с 1 октября будет прекращено действие генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Данное решение принято в ответ на антироссийскую политику страны. В заявлении МИД подчеркивается, что финской стороне направлена дипломатическая нота.

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#Польша
#Россия
#Смоленск
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Премьер Венгрии Орбан заявил, что Украина полностью потеряла суверенитет
14 июля 2023, 10:01

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина полностью лишилась суверенитета, поскольку у неё нет своих денег и военной промышленности.
Он также заявил, что конфликт на Украине завершится тогда, когда этого захочет Вашингтон. Своим мнением премьер поделился в эфире радиостанции Kossuth.

Орбан подчеркнул, что Украина фактически лишена суверенитета. В стране отсутствует собственная военная промышленность и нет денег. Военную технику и средства на их закупку Киев получает от США и западных союзников, заключил ​премьер. 

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#Орбан
#Венгрия
#Украина
#суверенитет
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Захарова заявила об отсутствии подтверждения падения ракеты КНДР в экономической зоне РФ
14 июля 2023, 09:39

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подтверждения падения ракеты КНДР в экономической зоне РФ на данный момент нет.
Она обратила внимание на то, что Россия и Северная Корея никак не комментировали соответствующую информацию. Об этом она написала в своем телеграмм-канале. 

Захарова отметила, что никаких подтверждающих данных, касаемо падения ракеты в экономической зоне РФ, нет. Она также заявила, что появление у ООН возможности определять направление полёта ракет очень обнадеживающий фактор. 

«Учитывая такую определённость и оперативность, надеемся на скорое получение от Секретариата  долгожданного ответа на вопрос: кто обстреливает Запорожскую АЭС?», - заявила Захарова.
Напомним, в ООН ранее заявили, что запущенная 12 июля ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне России. Официально эту информацию не комментировали. 

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#ракета
#Россия
#МИД РФ
#Захарова
#КНДР
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Орбан: Вхождение Украины в НАТО означало бы немедленную мировую войну
14 июля 2023, 09:29

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вхождение Украины в НАТО означало бы немедленную мировую войну.
Он также выразил недоумение относительно позиции Запада, который не изменяет своих воинственных настроений. Об этом премьер заявил в эфире радиостанции «Кошут».

По словам Орбана, жители многих западных государств хотят продолжения украинского конфликта и не заинтересованы в прекращении ведения боевых действий. Он также назвал агрессивными украинцев и отметил их постоянные требования к Западу. 

«Если бы мы включили Украину в НАТО, это означало бы немедленную мировую войну», - заключил министр. 
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#Орбан
#Россия
#НАТО
#третья мировая война
#Украина
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Украинский боксер Усик хочет баллотироваться в президенты
14 июля 2023, 09:03

Фото: istockphoto/Stanislav Chegleev

Чемпион мира по боксу Александр Усик рассказал о желании баллотироваться в президенты после того, как станет абсолютным чемпионом.
«Пойду в крузервейт, ещё раз стану абсолютным чемпионом, а потом завяжу и пойду баллотироваться в президенты», —поделился планами Усик в интервью на YouTubе-канале Seconds Out 
2 марта появилась информация о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, который был запланирован на апрель 2023 года.
 
26 августа 2023 года Александр Усик проведёт с британским боксером Даниэлем Дюбуа за титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF.

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