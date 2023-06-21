Фото: сайт Кремля
Захарова: Секретариат ООН закрыл глаза на причастность Киева к подрыву аммиакопровода
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ООН не осудила действия Киева, которые привели к подрыву аммиакопровода Тольятти - Одесса. Об этом она сообщила на брифинге, пишет издание РИА Новости.
По ее словам, секретариат объединения никак не отреагировал на произошедшее, хотя мог бы проявить должную озабоченность. Она отметила, что ООН делает вид, что не располагают свединями о том, кто причастен к подрыву аммиакопровода, хотя очевидно, что инцидент произошел в зоне ответственности режима Киева.
Представитель российского внешнеполитического ведомства также добавила, что аммиакопровод является инфраструктурой, через которую проходят удобрения, обеспечивающие 45 миллионов человек.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Россия уверена в своих отношениях с Китаем.
По ее словам, секретариат объединения никак не отреагировал на произошедшее, хотя мог бы проявить должную озабоченность. Она отметила, что ООН делает вид, что не располагают свединями о том, кто причастен к подрыву аммиакопровода, хотя очевидно, что инцидент произошел в зоне ответственности режима Киева.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Россия уверена в своих отношениях с Китаем.
Анастасия Крестьянова