В МИД РФ заявили, что в США вылетел самолет за дипломатами

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Захарова: Российский самолет направляется в США за дипломатами, которым предписали уехать
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что самолёт Ил-96 из правительственного отряда вылетел в Вашингтон, чтобы забрать из США российских дипломатов. Об этом она сообщила в своем телеграмм-канале.
По ее словам, воздушное судно направлено для того, чтобы вывезти из страны российских дипломатов, которым было предписано покинуть страну по решению американских властей. Она отметила, что у послов РФ закончились сроки пребывания в США, которые составляли три года.
Ранее «Радио 1» сообщало, что украинские дипломаты часто получают статус беженцев.
По ее словам, воздушное судно направлено для того, чтобы вывезти из страны российских дипломатов, которым было предписано покинуть страну по решению американских властей. Она отметила, что у послов РФ закончились сроки пребывания в США, которые составляли три года.
Анастасия Крестьянова