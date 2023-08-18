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Киевский режим выполняет задание англосаксов по уничтожению православия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее обращение опубликовано на официальном сайте министерства.
«Изгоняя каноническую церковь из ее обители, киевский режим выполняет заказ англосаксов на уничтожение православной культуры», - прокомментировала ситуацию Захарова.
Эту теорию подтверждает и тот факт, что мировое сообщество продолжает молчать по поводу преступлений Киева в отношении священнослужителей и православного наследия, считает Захарова.
Евгения Парфентьева