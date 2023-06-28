В МИД РФ заявили о юридическом оформлении русофобии в Прибалтике

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Владимир Андреев заявил, что русофобия в Прибалтике приняла юридическое оформление
Русофобская политика властей государств Прибалтики теперь приняла юридическое оформление. Оно выражается в уголовном преследовании и угрозах в адрес тех граждан, кто поддерживает действия РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Владимира Андреева.
По его словам, такие действия нельзя считать правильными. Он также выразил уверенность в том, что страны борются с историческими фактами.
В качестве примера он привел ситуацию с уголовными делами, которые были возбуждены против тех, кто принимал участие в мемориальных событиях в Прибалтике. Андреев подчеркнул, что таких граждан может спасти лишь своевременное вмешательство.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Эстония нашла способ использовать активы РФ для помощи Украине.
По его словам, такие действия нельзя считать правильными. Он также выразил уверенность в том, что страны борются с историческими фактами.
«В прибалтийских государствах это не только обрушение, сокрушение памятников советским войнам, а это отвратительно, борьба с историей. Это ещё конкретные угрозы каждому, кто высказывается в поддержку, в понимание, в сочувствие российской линии в международных делах, во внутренних, в ситуации с Украиной, сразу попадает под угрозу уголовного преследования. Это неправильно, это страшно, это вот и есть русофобия в таком юридическом оформлении», - уверен Андреев.
В качестве примера он привел ситуацию с уголовными делами, которые были возбуждены против тех, кто принимал участие в мемориальных событиях в Прибалтике. Андреев подчеркнул, что таких граждан может спасти лишь своевременное вмешательство.
«Активисты, которые выходят на мемориальные торжества по случаю наших праздников с российским флагом, оказываются под уголовными делами. Спасло только своевременное вмешательство, чудесным образом кто-то из них выходил на свободу», - подчеркнул Андреев.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Эстония нашла способ использовать активы РФ для помощи Украине.
Татьяна Лаврова