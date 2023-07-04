В МИД РФ заявили об отсутствии оснований для продления зерновой сделки

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В МИД РФ заявили, что снования для продления зерновой сделки после 17 июля при текущей позиции Запада и молчании ООН, отсутствуют.
Ранее сроки завершения зерновой сделки назвал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Он выразил мнение, что сделка прекратит свое действие 18 июля.
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