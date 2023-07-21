В МИД России допустили досмотр судов в Черном море

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия, в случае необходимости, будет досматривать суда в Черном море.
Замглавы российского внешнеполитического добавил, что такое решение последовало после серии терактов, в связи с чем, России необходимо удостовериться в отсутствии угрозы. Вершинин добавил, что морской зоны гуманитарного коридора больше не существует.
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