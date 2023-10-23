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В МИД России назвали последствия остановки прохода по Балтийскому морю

Грушко: НАТО нарушит международное право закрытием Балтийского моря для РФ
23 октября 2023, 12:44
Фото: istock / Emrah Onder

Фото: istock / Emrah Onder

Заместитель Министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что закрытие прохода российских кораблей по Балтийскому морю станет грубейшим нарушением международного права. Об этом сообщает РИА Новости.
По замминистра, РФ никогда не допустит того, чтобы Балтийское море превратилось «во внутреннее озеро НАТО». Он обратил внимание на то, что члены НАТО, в частности США, любят постоянно говорить про нарушения международного права транспорта и мореходства.

«Мы знаем, что некоторые политики и натовские стратеги мечтают превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО. Но этого не будет», — высказался Грушко.

Грушко заключил, что члены НАТО должны понимать всю серьезность последствий такого шага.

Ранее в Совете Федерации высмеяли угрозу Латвии перекрыть для России Балтийское море. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Терпели, сволочи!»: Сатановский обозвал Медведева и отказался извиняться перед Захаровой
Сатановский после Захаровой оскорбил Медведева
23 октября 2023, 12:53

Фото: сайт Кремля

Востоковед, политолог Евгений Сатановский оскорбил официального представителя МИД РФ Марию Захарову и заявил, что не жалеет о своем высказывании. Кроме того, он сравнил свои заявления с эмоциональными высказываниями политика Владимира Жириновского, однако отметил, что их «терпели». Редакция «Радио 1» расскажет, как на скандальное высказывание востоковеда отреагировали в МИД РФ и что Сатановский сказал о Дмитрии Медведеве.

Востоковед Евгений Сатановский: биография


Евгений Сатановский родился 15 июня 1959 года в Москве. В 16 лет он стал студентом Института стали и сплавов. После окончания учебного заведения Сатановский устроился на работу в Гипромез. В начале 1990-х у него возникла идея о создании в России Института по изучению Израиля. С 1993 года политолог является бессменным руководителем научного центра, который был назван Институтом Ближнего Востока. В 1996 году Сатановский стал членом Российского еврейского конгресса. В 2019 году – членом Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации.

Эксперт стал часто посещать политические телевизионные шоу. С 2023 года Сатановский был ведущим телеканала «Соловьёв – LIVE».

Сатановский о Захаровой


В ходе интервью с израильским журналистом Александром Вальдманом, трансляция которого велась на  YouTube-канале «Вальдман-LINE Alexander Waldman», Сатановский допустил резкие высказывания и оскорбления в адрес представителя МИД РФ Марии Захаровой и заместителя внешнеполитического ведомства Михаила Богданова.

Во время своего рассуждения о ситуации на Ближнем Востоке, Сатановский обвинил официального представителя российского МИДа в том, что она «евреев не особо-то любит, а Израиль терпеть не может и особо этого не скрывает». Он оскорбил Захарову и обвинил ее в злоупотреблении алкоголем.

«Вот Маша Захарова, которая в принципе евреев не особо-то любит, а Израиль терпеть не может, а особо это и не скрывает. Еще одна сильно выпивающая шмара, которая у нас тем не менее спикер нашего МИДа», – заявил Сатановский.
Политолог также негативно высказался о заместителе министра иностранных дел РФ Михаиле Богданове. Сатановский намекнул, что дипломат якобы получает от мусульман финансирование.  

«Он ничего плохого-то в отношении Израиля не хочет. Но ему 71 год. Ему надо о будущем думать. А Израиль же денег не платит, правда? «Золотых парашютов» не даёт. А деньги гуляют по исламскому миру, большие деньги», – заявил Сатановский.

Он также обвинил политика в алкоголизме и заявил, что Богданов «ещё в Каире послом бухал как не в себя».


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Соловьев уволил Сатановского

 
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев принес свои извинения Марии Захаровой и Михаилу Богданову за оскорбления, допущенные сотрудником его телеканала Евгением Сатановским. 21 октября российский журналист записал видеообращение, в котором заявил, что высказывания востоковеда несправедливы и недопустимы. Он также сообщил, что не считает возможным продолжать профессиональное сотрудничество с Сатановским, в связи с чем было принято решение уволить эксперта с телеканала.  Пресс-служба МИД РФ ответила телеведущему на принесенные извинения. В телеграм-канале ведомства было опубликовано обращение к Соловьеву, где представители МИД сообщили, что журналисту не за что извиняться, но взятие вины другого человека на себя, «еще раз свидетельствует о его человеческих качествах». 

Сатановский об увольнении


Востоковед Евгений Сатановский прокомментировал свое увольнение и заявил, что трудился в молодости в цеху металлургического завода «Серп и Молот», где грубая лексика являлась нормой. Он также привел в пример Владимира Жириновского, который славился эпатажными высказываниями, однако их «терпели».

«Жириновский ещё и не такие вещи публично говорил и ничего, терпели, сволочи! Я никогда ни о чём не жалею. Карма — всегда карма», — заключил Сатановский.

В интервью с изданием «Фонтанка», востоковед заявил, что Владимир Соловьев поступил правильно, уволив его, так как это единственный возможный для руководителя способ.

«Владимир Рудольфович поступил единственно возможным для руководителя способом, всё нормально. А я поступил единственно возможным для меня способом. У каждого из нас свои способы в этой жизни. Я говорю то, что я считаю нужным. Там, где я считаю это правильным и уместным», — заявил Сатановский.

Сатановский о Медведеве


Политолог Сатановский продолжил оскорбительно высказываться о представителях российской власти и употребил оскорбительное слово в адрес зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, а также назвал его «маленьким и слабым». 

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В МИД РФ прокомментировали намерение Запада закрыть Балтику для судоходства
23 октября 2023, 12:24

Фото: istockphoto/MikeMareen

Президент Литвы Эдгарс Ринкевичс заявил, что Балтийское море может быть закрыто для российских судов, если будет установлена причастность России к повреждению газопровода Balticconnector. В МИД РФ прокомментировали эти высказывания.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко завил, что любые попытки ограничения судоходства на Балтике будут грубейшим нарушением норм международного права. Он также добавил, что Брюссель и столицы стран-участниц НАТО должны понимать всю серьезность такого шага, как и то, к чему такие действия могут привести.

Дипломат отметил, что западные политики и военные давно мечтают превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО, однако этого никогда не произойдет. Что касается расследования аварии на финском газопроводе, то странам Запада и США следовало бы проявить такую же прыть в изучении обстоятельств диверсий на «Северных потоках», заключил замминистра.

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#права
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#нато
#рф
#газопровод
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В МИД РФ прокомментировали заявления НАТО по Арктике
23 октября 2023, 11:52

Фото: istockphoto/Tenedos

Представитель военного комитета НАТО адмирал ВМФ США Роб Бауэр заявил, что Североатлантическому альянсу надлежит готовиться к конфликту в Арктике, учитывая возможности, которыми обладает в регионе Россия. В МИД РФ прокомментировали эти высказывания американского военного.
По словам посла по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства Николая Корчунова, такие заявления представителей НАТО являются не чем иным, как попыткой обосновать свое присутствие в Арктике, передает РИА Новости. Эти высказывания не обоснованы какими-либо фундаментальными исследованиями и анализом позиций России в арктическом регионе, добавил дипломат. Действия НАТО по усилению своего присутствия в Арктике могут только привести к возникновению излишней напряженности, подчеркнул Корчунов.

МИД РФ неоднократно подчеркивал, что Россия не преследует каких-либо агрессивных целей в Арктике и всегда готова поддерживать и развивать мирное сотрудничество со всеми заинтересованными государствами в регионе.

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#арктика
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Глава Бурятии отреагировал на слова экс-посла Израиля про бурят
Губернатор Цыденов назвал расистскими высказывания экс-посла Израиля о бурятах
23 октября 2023, 11:39

Фото: istockphoto / Ekaterina_Lin

Высказывания бывшего посла Израиля Аркадия Мильмана о жителях Бурятиии являются расистскими. Таким мнением поделился глава Бурятии Алексей Цыденов в телеграм -канале.
Так он отреагировал на заявление Мильмана, который в беседе на тему палестино-изральского конфликта сравнил бурятов с боевиками ХАМАС. Он говорит о жителях Бурятии как не о людях, а о животных. По мнению Мильмана, у бурят нездоровые психологические инстинкты уничтожения всего, что есть вокруг. 
 
Цыденов на такое мнение, отметил, что у Мильмана все плохо со знаниями, а с воспитанием и человеческими ценностями еще хуже. 
 
«Вряд ли такой настрой поможет решить сложившуюся ситуацию», - сказал глава Бурятии. 

Глава Бурятии призвал не судить всего еврейского народа по словам одного человека, но предложил экс-посла Израиля отправить на лечение к израильским врачам, которые считаются лучшими в мире.

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#лечение
#мнение
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#интервью
#заявление
#удар
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Имя экоактивистки Греты Тунберг удалят из всех израильских учебников
23 октября 2023, 11:22

Фото: istockphoto/rrodrickbeiler

Имя шведской экоактивистки Греты Тунберг будет удалено из всех школьных учебников в Израиле. Такое решение было принято израильским министерством образования после того, как она организовала и провела онлайн-акцию в поддержку Палестины.
В ведомстве подчеркнули, что такая позиция Тунберг лишает ее права быть образцом с точки зрения моральных и образовательных ценностей, передает портал Ynet. Также она не может более служить примером для подражания израильским школьникам.

Грета Тунберг опубликовала в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) пост в защиту и поддержку жителей Палестины. Она призвала прекратить кровопролитный конфликт, в котором гибнут мирные люди и дети. После этого выступления представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Арье Шаруз Шаликар зявил, что те, кто поддерживает Тунберг, одобряет и поддерживает также и терроризм.

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Удар по беженцам и геноцид: Израиль намерены признать страной-террористом
Последние новости и события войны Израиля и Палестины
23 октября 2023, 11:20

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Израильская армия нанесла удары по лагерям с беженцами в секторе Газа. Конфликт в регионе продолжает разрастаться, стороны наносят обоюдные массированные удары и берут заложников в плен. Власти Палестины обеспокоены ситуацией с нехваткой медицинского оборудования и лекарств. Редакция «Радио 1» расскажет, где прошли марши в поддержку сектора Газа и почему Израиль намерены признать страной-террористом.

Палестина и Израиль: война 2023


Многолетний конфликт между Израилем и Палестиной перешел в острую фазу 7 октября, когда израильские территории подверглись беспрецедентной по своему масштабу атаке со стороны группировки ХАМАС. Военные объекты и ряд районов Израиля были взяты под контроль палестинскими боевиками. В свою очередь, израильская армия обороны (ЦАХАЛ) начала проведение военной операции на территории сектора Газа.

ЦАХАЛ назвал условие прекращения войны с ХАМАС


Пресс-секретарь израильской армии подполковник Джонатан Конрикус заявил, что армия обороны страны продолжает готовиться к проведению наземной операции в секторе Газа. По его словам, война закончится, если члены группировки ХАМАС добровольно сдадутся и освободят заложников. Наземное вторжение неизбежно, если боевики не выйдут из укрытий, замаскированных мирными жителями, заявил  Конрикус.
 

Израиль ударил по беженцам


Израильская армия нанесла ракетный удар по лагерю беженцев в секторе Газа. В результате атаки погибли 30 человек, сообщает Al Jazeera, ссылаясь на данные МВД Газы. Большинство из погибших ― дети и женщины. В министерстве также сообщили, что больницы Газы находятся в условиях острой нужды в медикаментах и оборудовании, что не позволяет должным образом оказать медицинскую помощь пострадавшим в результате массированных ударов израильской армии.
 

Израиль нанес удары рядом с двумя больницами в секторе Газа

 
Вблизи больницы Аль-Кудс и медицинского комплекса Аль-Шифа, где находятся раненые, прозвучали взрывы. Израильская армия выпустила несколько ракет, которые ударили рядом с медицинскими учреждениями, сообщило палестинское агентство WAFA.
 

Израиль потребовали объявить террористом

 
Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что за устроенный в секторе Газа геноцид, Израиль нужно признать страной-террористом. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х. По словам экс-главы государства, соответствующее предложение уже направлено правительству Боливии на рассмотрение. 
 


Последние новости войны в Израиле


ЦАХАЛ сообщили об ударах по более чем 300 объектам в секторе Газа за минувшие сутки.

Более 50 отрядов самообороны сформированы в Израиле из-за обострения конфликта. В Министерстве нацбезопасности страны сообщили, что в настоящее время под контролем израильской полиции организуются формирования и их участники обучаются ведению военных действий. 
 
Белый дом распространил заявление Италии, Канады, Франции, Великобритании и ФРГ, в котором страны договорились координировать действия по обеспечению сектора Газа гуманитарной помощью.
 
В столице Ливана прошел марш в поддержку жителей Палестины. Митинг также состоялся в Стокгольме, где протестующие требовали прекратить обстрелы сектора Газа.
 

Названо число пленных израильтян в секторе Газа


По словам представителей армии обороны Израиля, в заложниках у боевиков группировки ХАМАС находится 222 человека. ЦАХАЛ удерживает не менее 1 тысячи пленных. Среди заложников есть убитые и раненые.  

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#митинг
#палестина
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Солнечногорские хирурги спасли жизнь напоровшегося на нож грибника
23 октября 2023, 11:12

Фото: Минздрав МО

Врачи Солнечногорской больницы спасли грибника с ножевым ранением в грудь. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 74-летний раненый. Мужчина рассказал, что пошёл за грибами с большим кухонным ножом, но по неосторожности споткнулся о дерево и напоролся на нож. 
 
Рентген выявил пневмоторакс – патологическое скопление воздуха в плевральной полости, приводящее к нарушению вентиляционной функции лёгких и при дыхании. Хирурги провели дренирование плевральной полости, эмфизема сошла, и лёгкое расправилось. 
 
Операция длилась всего 20 минут. Кровопотеря составила 400мл. Рана зажила быстро. При выписке хирурги напомнили пациенту о необходимости соблюдения техники безопасности.
 
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#московская область
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Комитет Госдумы одобрил ко II чтению поправки в закон о выборах президента РФ
23 октября 2023, 11:10

Фото: iStock/Oleg Elkov

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал парламентской палате во втором чтении принять законопроект о положениях закона о выборах президента РФ.
На рассмотрение палаты документ, уточняющий закон о выборах президента, был внесён в октябре. С предложением выступили председатели комитетов по законодательству Госдумы и Совфеда Павел Крашенников и Андрей Клишас. 

Отмечается, что 17 октября законопроект был принят в первом чтении. Второе ожидается 24 октября. 

Напомним, что согласно избирательному законодательству, выборы главы государства состоятся в марте 2024 года. Точная дата проведения голосования будет озвучена Совфедом в декабре этого года. 

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#выборы
#президент
#россия
#поправки
#закон
#госдума
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Названа причина переносов наземной операции Израиля в секторе Газа
NYT: Израиль откладывал наземную операцию в Газе из-за переговоров по заложникам
23 октября 2023, 11:10

Фото: istock / e-crow

Израильские власти уже несколько раз откладывали наземную операцию в секторе Газа. Причиной этому стали переговоры с ХАМАС. Об этом сообщает издание New York Times, ссылаясь на высокопоставленных чиновников из Минобороны Израиля.
Чиновники рассказали NYT, что не в курсе о причинах переноса, но двое их четверых связали это решение с ходом переговоров о пленниках.

Ранее Армия Израиля сообщила о количестве заложников, удерживаемых в секторе Газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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