В МИД России назвали последствия остановки прохода по Балтийскому морю

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Заместитель Министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что закрытие прохода российских кораблей по Балтийскому морю станет грубейшим нарушением международного права. Об этом сообщает РИА Новости.
По замминистра, РФ никогда не допустит того, чтобы Балтийское море превратилось «во внутреннее озеро НАТО». Он обратил внимание на то, что члены НАТО, в частности США, любят постоянно говорить про нарушения международного права транспорта и мореходства.
Грушко заключил, что члены НАТО должны понимать всю серьезность последствий такого шага.
Ранее в Совете Федерации высмеяли угрозу Латвии перекрыть для России Балтийское море. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Мы знаем, что некоторые политики и натовские стратеги мечтают превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО. Но этого не будет», — высказался Грушко.
Ранее в Совете Федерации высмеяли угрозу Латвии перекрыть для России Балтийское море. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак