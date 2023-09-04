В МИД России прокомментировали отставку Резникова

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Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что отставка главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова не избавит его от ответственности за совершенные военные преступления. Об этом он сообщил изданию РИА Новости.
Мирошник отметил, что отставка Резникова не освободит его от ответственности за совершенные ранее военные преступления.
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