В МИД России раскрыли детали переговоров с ХАМАС

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В МИД РФ сообщили, что Россия на встрече с движением ХАМАС в Москве обсудила освобождение заложников, эвакуацию граждан РФ из сектора Газа.
Сообщается, что в ходе встречи еще раз была подтверждена позиция РФ по созданию суверенного палестинского государства в границах 1967 года.
Ранее в МИД РФ подтвердили, что член политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук прибыл в Москву с визитом.
26 октября замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что президент Палестины Махмуд Аббас вскоре посетит Россию с официальным визитом. Сообщается, что между российским и палестинским лидерами состоится конструктивный разговор на тему палестино-израильского конфликта.
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Ранее в МИД РФ подтвердили, что член политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук прибыл в Москву с визитом.
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Екатерина Коршунова