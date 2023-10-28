В МИД Словакии назвали недостатки резолюции ООН по ситуации в секторе Газа

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Словакия не стала голосовать по проекту резолюции Генассамблеи ООН по конфликту на Ближнем Востоке из-за отсутствия нескольких важных пунктов. Об этом изданию teraz.sk сообщил министр иностранных дел республики Юрай Бланар.
Но, несмотря на это, голосовать Словакия не решилась. Это связано с тем, что в тексте резолюции отсутствует осуждение действий палестинского движения ХАМАС, право государств на оборону в соответствии с международным гуманитарным правом, а также безоговорочное освобождение заложников.
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Анастасия Чинкова