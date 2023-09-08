Фото: iStock/bizoo_n
В МИД Украины заявили, что Киев не признает выборы в новых регионах РФ и Крыму.
Напомним, глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на выборах в законодательные органы новых регионов РФ зарегистрировано 18 списков кандидатов от 5 парламентских партий, столько же – на выборы в органы муниципальных образований. Глава ЦИК отметила, что нет ни одного отказа в регистрации. Памфилова добавила, что только 2 человека утратили свой статус выдвинутых кандидатов.
Читайте также:
В Подмосковье открыли 30 участков для голосования жителей новых регионов
Балицкий: Выборы в Запорожской области проходят без серьезных нарушений
В России открылись первые избирательные участки в ходе трехдневных выборов
Евгения Парфентьева