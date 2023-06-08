В МИД Украины резко отреагировали на высказывание бывшего американского телеведущего

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Глава МИД Украины Кулеба раскритиковал высказывание бывшего американского телеведущего по поводу подрыва Каховской ГЭС и назвал его негодяем
После комментария бывшего американского телеведущего Такера Карлсона о разрушении Каховской ГЭС, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал его «негодяем» и «украинофобом» в эфире программы
«Завтрак на 1+1» на украинском телевидении, пишет издание «МК».
Напоминаем, что экс-ведущий телеканала Fox News накануне высказался относительно новости о произошедшем подрыве Каховской ГЭС. По его мнению, любой честный человек придет к выводу, что к взрыву ГЭС причастны украинцы. Он также заявил, что случившееся больше несет вреда для России, нежели для украинской стороны.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в США отказались признавать вину России в разрушении Каховской ГЭС.
«Завтрак на 1+1» на украинском телевидении, пишет издание «МК».
Ранее «Радио 1» сообщало, что в США отказались признавать вину России в разрушении Каховской ГЭС.
Анастасия Крестьянова