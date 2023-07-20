В МИД Украины заявили о готовности пойти на любой риск ради вывоза зерна

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов пойти на любой риск для вывоза украинского зерна по Черному морю, об этом он заявил в интервью изданию Time.
По словам главы внешнеполитического ведомства, Киев намерен пойти на любые риски и возобновить экспорт зерна.
Кулеба подчеркнул, что Киев планирует сотрудничать с заинтересованными сторонами, чтобы свести риски к минимуму. Он выразил мнение, что Россия не пересмотрит свою позицию относительно зернового соглашения, поэтому нужны альтернативы.
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Кулеба подчеркнул, что Киев планирует сотрудничать с заинтересованными сторонами, чтобы свести риски к минимуму. Он выразил мнение, что Россия не пересмотрит свою позицию относительно зернового соглашения, поэтому нужны альтернативы.
«Я думаю, наш посыл миру: нам не нужна Россия», заявил Кулеба американскому изданию.Читайте также:
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Анастасия Крестьянова