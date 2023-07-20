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В МИД Украины заявили о готовности пойти на любой риск ради вывоза зерна

Кулеба: Украина готова возобновить экспорт зерна, несмотря на блокаду Черного моря Россией
20 июля 2023, 18:21

Фото: iStock/alzay

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов пойти на любой риск для вывоза украинского зерна по Черному морю, об этом он заявил в интервью изданию Time.
По словам главы внешнеполитического ведомства, Киев намерен пойти на любые риски и возобновить экспорт зерна.

Кулеба подчеркнул, что Киев планирует сотрудничать с заинтересованными сторонами, чтобы свести риски к минимуму. Он выразил мнение, что Россия не пересмотрит свою позицию относительно зернового соглашения, поэтому нужны альтернативы.


«Я думаю, наш посыл миру: нам не нужна Россия», заявил Кулеба американскому изданию.
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#Украина
#Кулеба
#зерновая сделка
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Путин приехал в Мурманск
Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Мурманскую область
20 июля 2023, 18:35

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин прибыл в Мурманск, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Программа визита президента в настоящее время не известно, по предварительным данным, российский лидер может посетить ЗАТО Североморск, так как ранее поднимался вопрос о его реставрации. 

Ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков сообщил о том, что глава государства намерен посетить ряд российских регионов. 

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#Путин
#Мурманск
#визит
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США ввели санкции против Алексея Кудрина
Минфин США ввел санкции против экс-министра финансов России Кудрина и 17 человек
20 июля 2023, 18:09

Фото: iStock/rarrarorro

Минфин США дополнил санкционный список и ввел рестрикции против экс-министра финансов России Алексея Кудрина и еще 17 человек.
Информация о введенных ограничениях в отношении экс-министра финансов и ряда должностных лиц государства опубликована на официальном сайте ведомства.

В Санкционный список также вошли заместитель министра финансов Горнин, временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Анохин, а также Валерий Чекалов, который якобы связан с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Также, ограничения в отношении физических и юридических лиц ввела Канада. Было объявлено об ограничительных мерах в отношении ряда известных российских артистов, которые ​как-либо поддерживают проведение СВО на ​территории Украины. 

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#Минфин США
#санкции
#Россия
#Кудрин
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В США заявили о введении новых санкций в отношении 120 физлиц
Блинкен: США ввели рестрикции против почти 120 человек и организаций России
20 июля 2023, 17:36

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США ввели санкции против почти 120 человек и организаций России, который были замечены в поддержке СВО, проводимой на территории Украины.
По словам Блинкена, ограничения направлены на то, чтобы снизить способность России продолжать военные действия на территории Украины.

Прежде сообщалось, что Канада ввела санкции в отношении ряда российских артистов. Под санкции попали: Охлобыстин, Михалков, Киркоров, Тимати, Иосиф Пригожин. Известно, что рестрикции коснулись 64 российских физических лиц, в том числе министров и руководителей организаций. 

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#Блинкен
#Россия
#санкции
#Россия
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На Украине Зеленского призвали уйти в отставку
Соскин: Владимир Зеленский должен уйти в отставку, пока не стало поздно
20 июля 2023, 17:31

Фото: iStock/JARAMA

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что если Владимир Зеленский и все киевское правительство не уйдет в отставку – Украину ждет печальный конец, на своем YouTube-канале.
«Ситуация висит на волоске. Что может сделать Зеленский, слуги народа и верховный совет? Ничего. Нужно делать перезагрузку», - прокомментировал ситуацию Соскин.    

По его мнению, Зеленский провалил абсолютно все: не смог защитить военные объекты Украины от российский атак, не сумел наладить производство качественной военной техники в стране, не смог сохранить зерновую сделку и добиться членства в НАТО.  

Соскин считает, что нынешнему украинскому правительству пора уйти в отставку, чтобы окончательно не загубить будущее страны. 

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#Соскин
#Зеленский
#Украина
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Военный юрист Тригнин не поддержал новые поправки по мобилизации
20 июля 2023, 17:21

Фото: iStock/nantonov

Председатель московской Военной Коллегии Адвокатов, военный юрист Владимир Тригнин прокомментировал в беседе с ОСН принятые Госдумой поправки в КоАП об ужесточении ответственности за несоблюдение закона о мобилизации.
Поправки заключаются в ужесточении ответственности и повышении штрафов. Так предлагается увеличить сумму штрафа за неявку в военкомат до 40-50 тысяч рублей (в настоящее время она составляет от 500 до 3 тысяч рублей). За уклонение от медицинского обследования, согласно предложению, нарушитель должен будет заплатить до 25 тысяч рублей.

Поправки вступят в силу 1 октября 2023 года после прохождения всех чтений в Госдуме.

Эксперт, приглашённый ОСН, считает, что новые размеры штрафов слишком высокие, а ужесточение ответственности, по его мнению, вообще необоснованно.

«Тем более, что неоднократная неявка по повестке – это уже не административная, а уголовная ответственность. Причем не обязательно повестка должна быть вручена под личную роспись, ее гражданину могли направить по заказному письму или разместить в электронном реестре повесток. Поэтому в данном случае считаю, что это перегиб. Наверное, данные поправки нуждаются в более внимательном рассмотрении», – заявил военный юрист.

Также Тригнин не поддержал введение административной ответственности за непредоставление в военкомат личной информации, поскольку все данные автоматически поступают в госорган через Электронный реестр. 

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#мобилизация
#военкомат
#поправки
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Канада ввела санкции против Охлобыстина, Михалкова, Киркорова, Тимати, Иосифа Пригожина
Канада ввела санкции против 64 российских граждан, в том числе Охлобыстина, Михалкова, Киркорова, Тимати, Иосифа Пригожина
20 июля 2023, 17:20

Фото: iStock/Vladone

Канада внесла в санкционный список ряд российских деятелей культуры, в него вошли: Иван Охлобыстин, Иосиф Пригожин, Никита Михалков, Филипп Киркоров, Тимати, SHAMAN, Валерия, Дмитрий Харатьян.
Кроме того, в список персональных санкций вошли российские министры. Сообщается, что ограничения коснулись 25 юридических лиц.

В санкционный перечень вошли российские сотовые операторы и ряд платежных систем. 

Напомним, прежде сообщалось, что Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова. Его включение в ограничительные списки Лондон назвал ошибкой. ​

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#Канада
#санкции
#Киркоров
#Охлобыстин
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Посольство Исландии в Москве приостановит работу с 1 августа
Исландия уведомила МИД России о приостановке деятельности посольства в Москве с 1 августа
20 июля 2023, 16:51

Фото: iStock/LARISA DUKA

Временный поверенный в делах Исландии в России Магнус Ханнессон официально уведомил российский МИД о приостановке с 1 августа деятельности своего посольства в Москве.
Согласно заявлению исландского дипломатического ведомства, Исландия направила обращение Москве об ограничении работы посольства в Рейкьявике. 

Посольство Исландии в Москве перестанет работать с 1 августа, заявил Ханнессон. 

Ранее сообщалось, что МИД РФ вызвал посла Молдавии. Москва приняла соответствующее решение в связи с политикой Кишинева, которая направлена против РФ. 

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#Москва
#посольство
#закрытие
#Исландия
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Подмосковный омбудсмен Фаевская помогла восстановить право на льготы по ЖКУ
20 июля 2023, 15:43

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла восстановить жителю Подмосковья право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
С просьбой помочь восстановить право на льготы к Фаевской обратился житель Пушкинского городского округа Сергей. Мужчина вместе с супругой приехал в Московскую область в 2020 году из Луганской Народной Республики. 
 
По словам заявителя, оформление удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС российского образца затянулось. Из-за этого он не мог подать документы для получения льгот. В 2021 году мужчина получил удостоверение и сразу подал заявление на выплату компенсации за ЖКУ в Пушкинское управление социальной защиты населения. Однако компенсацию так и не назначили.
 
Как рассказала Фаевская, вопрос удалось оперативно решить вместе с коллегами из Минсоцразвития Подмосковья. Заявителю назначили все причитающиеся выплаты.
 
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#Ирина Фаевская
#права человека
#льготы
#ЖКУ
#Пушкино
#ЛНР
#Московская область
#Подмосковье
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Россия вводит уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипмиссий
МИД РФ: Россия введет уведомительный порядок передвижения для сотрудников британских дипмиссий
20 июля 2023, 15:43

Фото: iStock/iDymax

Россия вводит уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипмиссий по российской территории, об этом сообщили в МИД РФ.
О введенной мере Москва проинформировала временного поверенного в делах Соединённого Королевства.

По ​информации ведомства, решение о том, что сотрудники британских дипмиссий будут обязаны уведомить Москву о предстоящей поездке и ее целях, принято в ответ на недружественную политику Лондона. Дипломатам также ​предстоит сообщать о маршрутах своего передвижения на территории РФ. Касается ​уведомительный порядок и дипломатов США. 

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#МИД РФ
#Россия
#ограничения
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