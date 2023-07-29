В МИД Венгрии отреагировали на план ЕС о новом пакете санкций анекдотом

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Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петера Сийярто отреагировал на предложение Евросоюза (ЕС) по новому пакету антироссийских санкций анекдотом.
Министр также отметил, что санкции не сделали российскую экономику менее устойчивой, а Европа также столкнулась со своими сложностями. Кроме того, он призвал обратить внимание на тот факт, что ранее российская нефть поставлялась в Европу, и это имеет свои последствия.
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