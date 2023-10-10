В МИД выразили готовность к консультации с «ближневосточным квартетом»

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Россия готова к работе и консультациями в рамках «ближневосточного квартета», однако, к этому не готовы США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во время брифинга.
«Квартет по ближневосточному урегулированию» - это объединение Евросоюза, России, США и ООН для консолидации усилий по мирному урегулированию Арабо-израильского конфликта.
Вчера глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия призывает Израиль и Палестину прекратить боевые действия. Он также отметил, что Россия и ЛАГ (Лига арабских государств) заявили о неприемлемости любого насилия, взятия в заложники женщин и детей в зоне палестино-израильского конфликта. К тому же, по словам Лаврова, РФ готова будет готова эвакуировать из Палестины и Израиля тех, кто пожелает уехать.
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«Мы готовы к любой работе и консультациям, но разблокировать работу механизма, в котором входящие в него стороны, в частности, американцы, не хотят этого, видимо, понятно, что это невозможно. Мы были, есть и будем за коллективные усилия», - прокомментировал ситуацию Вершинин.
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Евгения Парфентьева