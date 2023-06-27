В МИД вызван временный поверенный в делах Израиля в России

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Об этом рассказали в российском дипломатическом ведомстве во вторник, 27 июня
РЕН ТВ сообщает, что временный поверенный в делах Израиля в РФ вызван в МИД из-за высказываний израильского посла на Украине.
Ранее Киев упрекнул Израиль в нейтральной позиции по украинскому конфликту. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак обвинил Израиль в неправильной позиции по поводу украинского конфликта и призвал Тель-Авив оказывать больше помощи Киеву. Об этом он сообщил в ходе беседы с израильскими журналистами.
Ранее Киев упрекнул Израиль в нейтральной позиции по украинскому конфликту. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак обвинил Израиль в неправильной позиции по поводу украинского конфликта и призвал Тель-Авив оказывать больше помощи Киеву. Об этом он сообщил в ходе беседы с израильскими журналистами.
Мария Фирсова