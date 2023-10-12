В МИД заявили, что предприняли все меры для поиска пропавших россиян в Изариле

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Дипмиссии России делают все, чтобы найти пропавших без вести россиян, сообщили в МИД РФ.
Вчера в российском посольстве Израиля сообщили, что число россиян, погибших в Израиле после атаки ХАМАС, достигло четырех, количество пропавших без вести увеличилось до шести.
В результате атаки ХАМАС на Израиль погиб 20-летний Дмитрий Решетников из Волгограда. Отмечается, что молодой человек уехал в Израиль жить и учиться по окончанию 8 классов. Его знакомые отметили, что молодой человек планировал служить, он стремился попасть в бригаду «Голани» — в Израиле она считается элитными войсками.
В российском МИД подчеркнули, что продолжают предпринимать все возможные меры для поиска шести без вести пропавших россиян.
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В результате атаки ХАМАС на Израиль погиб 20-летний Дмитрий Решетников из Волгограда. Отмечается, что молодой человек уехал в Израиль жить и учиться по окончанию 8 классов. Его знакомые отметили, что молодой человек планировал служить, он стремился попасть в бригаду «Голани» — в Израиле она считается элитными войсками.
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Евгения Парфентьева