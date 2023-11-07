В МИД заявили об окончательном выходе из ДОВСЕ

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В полночь на 7 ноября 2023 года Россия завершила окончательную процедуру выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), сообщили на сайте Министерства иностранных дел РФ.
«В 00.00 часов 7 ноября 2023 года завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из данного Договора. Этот международно-правовой документ, действие которого было приостановлено Россией в 2007 году, окончательно стал прошлым», - говорится в официальном заявлении МИД России.Кроме того, также теряют свою юридическую силу ещё два обязывающих соглашения, связанных с ДОВСЕ: Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года, устанавливающее максимальные уровни обычных вооружений и военной техники для шести государств-участников Варшавского Договора, и Фланговый документ от 31 мая 1996 года.
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Артем Кузьмин