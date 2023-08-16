В МИД Индии объяснили, почему Зеленский не будет участвовать в саммите G20

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Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что Зеленский не был приглашён на саммит G20, потому что урегулированием конфликта между Россией и Украиной должен заниматься Совбез ООН. Об этом сообщает РБК.
Саммит G20 пройдёт 9-10 сентября в Нью-Дели.
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Анастасия Чинкова