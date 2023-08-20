В Минфине ФРГ предложили выделять по 5 млрд евро в год на военную помощь Украине

Фото: iStock/andriano_cz
Министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил ежегодно тратить пять млрд евро на военную помощь Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что в настоящее время на военную и гуманитарную помощь Украине уже затрачена сумма в 22 млрд евро. Теперь планируется внести в план ежегодные затраты в размере пяти млрд евро. Окончательное решение примет законодатель.
При этом, Линднер выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине.
Также он заявил, что, несмотря на всю трудность финансирования ВСУ, Германия готова помогать, поскольку возможное ухудшение ситуации на Украине приведёт огромное количество беженцев в ФРГ.
Ранее сообщалось, что 14 августа Кристиан Линднер посетил Киев. Это был первый с начала СВО визит министра финансов ФРГ на Украину.
Читайте также:
Шольц: На Украине нет и не будет немецких военных
Концерн Rheinmetall планирует начать обслуживание танков на Украине в августе
В Германии прошла тренировка солдат ВСУ на танках Leopard
При этом, Линднер выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине.
Ранее сообщалось, что 14 августа Кристиан Линднер посетил Киев. Это был первый с начала СВО визит министра финансов ФРГ на Украину.
Читайте также:
Шольц: На Украине нет и не будет немецких военных
Концерн Rheinmetall планирует начать обслуживание танков на Украине в августе
В Германии прошла тренировка солдат ВСУ на танках Leopard
Анастасия Чинкова