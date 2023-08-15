Министр обороны Беларуси: Запад готовится к прямому военному столкновению

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Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что возможность прямого военного столкновения с НАТО становится «весьма очевидной». Об этом он сообщил на полях XI Московской конференции по международной безопасности.
Он отметил активное подготовление Запада к такому повороту событий. Хренин подчеркнул, что истинные планы западных стран уже были озвучены некоторыми высокими должностными лицами.
Министр пояснил, что Запад вкладывает большие деньги в военные приготовления, и так как заморозка своих активов в вооружение и войска в капиталистическом мире не принята, можно сделать вывод о том, что западная сторона готовится к прямому военному столкновению.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии могут построить вторую АЭС.
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Министр пояснил, что Запад вкладывает большие деньги в военные приготовления, и так как заморозка своих активов в вооружение и войска в капиталистическом мире не принята, можно сделать вывод о том, что западная сторона готовится к прямому военному столкновению.
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Анастасия Крестьянова