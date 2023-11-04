В Минобороны Израиля заявили, что не намерены вести войну на северной границе

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Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил об отсутствии заинтересованности страны в войне на северной границе, однако Израиль готов защищаться от ливанского движения «Хезболлах».
Однако Галлант добавил, что военно-воздушные силы Израиля в любой момент готовы защищаться от атак с других направлений, а также в севера, то есть, с территории Ливана, откуда часто осуществляются обстрелы движением «Хезболлах».
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Анастасия Чинкова