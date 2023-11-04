В Минобороны Израиля заявили, что не намерены вести войну на северной границе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что западные страны не пытаются оказывать на него давление с целью провести мирные переговоры с Россией. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в субботу в Киев.