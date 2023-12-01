В Минобороны объяснили, зачем увеличили штатную численности ВС РФ

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что много людей восприняли в штыки его решение о выборе действующего главу республики Касыма-Жомарта Токаева в качестве преемника. Об этом экс-глава написал в своей книге «Моя жизнь. От зависимости к свободе», информирует портал Tengrinews.