В Минобороны подтвердили вечернюю атаку ВСУ на Брянск

Фото: iStock/NiseriN
В Минобороны России заявили, что в небе над Брянской областью около 20.00 силами ПВО сбит очередной украинский беспилотник самолетного типа.
«Около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Таким образом, дежурные российские силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник в небе над Брянской областью.
Читайте также:
В Киеве заявили, что Украина использует только собственное оружие для атак на РФ
После атаки на аэропорт в Пскове в небе засекли объект, летевший из Прибалтики
При падении беспилотника под Воскресенском пострадавших и разрушений нет
Элина Позднякова