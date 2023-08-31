В Минобороны подтвердили вечернюю атаку ВСУ на Брянск

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что БРИКС утвердилась на мировой арене как крупная и независимая структура, которая также является альтернативой тому, что было создано до этого. Об Медведев сообщил на заседании президиума совета при президенте РФ по науке и образованию.