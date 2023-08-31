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В Минобороны подтвердили вечернюю атаку ВСУ на Брянск

31 августа 2023, 21:01
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

В Минобороны России заявили, что в небе над Брянской областью около 20.00 силами ПВО сбит очередной украинский беспилотник самолетного типа.
«Около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Таким образом, дежурные российские силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник в небе над Брянской областью.


Напомним, ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил о том, что местные жители в Брянске слышали несколько взрывов.

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#украина
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Кадыров потребовал от США снять санкции с матери
Кадыров заявил, что не оставит без внимания санкции США против его матери
31 августа 2023, 23:48

Фото: сайт Кремля

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале отметил, что он не оставит без ответа введенные США санкции против его матери, Аймани Кадыровой, и настоятельно потребовал их немедленного снятия.
«Сообщается, что моя мать попала в список санкций, хотя она всегда помогает нуждающимся и малоимущим... Вы, по сути, указываете нам путь... законным путем к совершению преступления, и затем вы сами его совершаете. Мы будем поступать по-своему... Если вы не снимете санкции против моей матери, я клянусь Всевышним, что не останусь в стороне. Я молчал, когда речь шла о моей жене, моих детях... вы вновь вводили... санкции в отношении меня. Однако сейчас я хочу вам ясно донести, что если вы не снимете санкции или не предоставите доказательства их обоснованности, то вам следует готовиться к серьезным последствиям», — подчеркнул Кадыров.
Кадыров заявил, что «американские дипломаты» рискуют лишиться возможности посещать европейские страны и Россию.

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Польша намерена запустить производство южнокорейского вооружения
Польша хочет запустить производство южнокорейских танков, истребителей и РСЗО
31 августа 2023, 23:10

Фото: istockphoto/Velishchuk

На фоне встречи министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака с коллегой из Южной Кореи Ли Чжон Супом было объявлено о будущем запуске производства южнокорейского вооружения на территории Польши, передает РИА Новости.
Предварительно были подписаны соглашения о закупке разнообразной военной техники у Южной Кореи, включая танки K2, САУ K9, истребители FA-50 и РСЗО Chunmoo.

«Мы нацелены на активизацию следующего этапа нашей партнерской кооперации, который включает в себя локализацию производства указанных видов техники на территории Польши», — подчеркнул Мариуш Блащак.
Отмечается, что часть из ранее приобретенной военной продукции от Южной Кореи уже поставлена в Польшу.

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В Австралии призвали прекратить отправлять деньги Украине
31 августа 2023, 22:18

Фото: iStock/sandsun

Австралийский сенатор Ральф Бабет заявил, что от Украины стоит держаться подальше, перестать финансировать её и направлять туда помощь.
«Нам надо держаться в стороне. У нас есть свои проблемы, которые надо решать, и нам не надо толкать русских ближе к китайцам», - с таким обращением выступил Бабет в подкасте Opposition Program.

Он также добавил, что необходимо перестать оказывать Киеву финансовую поддержку.

Напомним, что Австралия направила на Украину бронетранспортёры Bushmaster. Также австралийские инструкторы принимают участие в подготовке и обучении ВСУ.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что восьмой транш финансирование на военную помощь для Украины по-прежнему заблокирован, однако проводится работа по его разблокировке.

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Под Луховицами в последний день лета потушили 135-й пожар за сезон
31 августа 2023, 21:31

Фото: Комлесхоз МО

В Подмосковье 31 августа потушили 135-й пожар с начала пожароопасного сезона. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.
В 3 км от Луховиц камеры Региональной диспетчерской службы Комлесхоза зафиксировали низовой пожар. Пожарные оперативно выехали на место. Площадь возгорания составила 0,01 га. В тушении участвовали четыре сотрудника лесопожарных служб, было задействовано две единицы техники.
 
Благодаря оперативному обнаружению возгорания и быстрому выезду на тушение потребовалось 40 минут. Угрозы населённым пунктам нет.
 
В Комлесхозе напомнили, что в случае обнаружения возгорания нужно сразу сообщить о нём на горячую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб.

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#лето
#безопасность
#московская область
#подмосковье
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Более 6% подмосковных избирателей подали заявления на участие в ДЭГ
31 августа 2023, 21:15

Фото: Фотобанк МО

Центризбирком России по состоянию на 31 августа обработал 360 370 заявлений избирателей Московской области на участие в дистанционном электронном голосовании. Это составляет 6,3% от общей численности избирателей региона. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
В этом году в Московской области пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Подать заявление на дистанционное электронное голосование на выборы в Подмосковье, а также отозвать его, можно до 23:59 4 сентября. Для участия в ДЭГ избирателям необходимо подать заявление через портал госуслуг
 
Далее следует дождаться решения. В личный кабинет госуслуг придёт уведомление о результате рассмотрения заявления. Результат «Учтено ЦИК России» означает, что статус участника ДЭГ подтверждён.
 
В дни голосования нужно авторизоваться на портале ДЭГ с помощью учётной записи госуслуг, ознакомится с техническими условиями проведения ДЭГ, подтвердить свою личность и получить доступ к электронному бюллетеню.
 
Для желающих сохранится возможность прийти на избирательный участок и воспользоваться бумажными бюллетенями. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 
 
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#выбор
#голосование
#едг
#единый день голосования
#дэг
#мособлизбирком
#цик
#московская область
#подмосковье
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Гутерреш представил Лаврову решения для продления зерновой сделки
31 августа 2023, 20:55

Фото: iStock/Nastco

Генсек ООН Антониу Гутерреш представил главе МИД РФ Сергею Лаврову решения, благодаря которым Россия могла бы вернуться в зерновую сделку.
«Мы представили набор конкретных предложений в письме, которое я послал российскому главе МИД, позволяющих создать условия для возобновления черноморской инициативы», - сказал Гутерреш.

Он уточнил, что были учтены все российские требования и сделано предложение, которое, по мнению Гутерреша, может стать основой для стабильного возобновления зерновой инициативы, отметив, что «зерновой коридор» не должен существовать «от приостановки до приостановки».

Таким образом, генсек уверен, что в случае качественной работы можно достичь хорошего результата и для России, и для Украины, и всего мира.

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#россия
#мид
#сделки
#переговоры
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Медведев: БРИКС утвердилась в мире в качестве крупной и авторитетной структуры
31 августа 2023, 19:58

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что БРИКС утвердилась на мировой арене как крупная и независимая структура, которая также является альтернативой тому, что было создано до этого. Об Медведев сообщил на заседании президиума совета при президенте РФ по науке и образованию.
По словам Медведева, взаимодействие государств по линии науки, технологий и образования в рамках БРИКС активно развивается. Он также подчеркнул, что с учетом появления новых стран БРИКС получит «новый импульс».

Напомним, ранее Обозреватель британского портала UnHerd Томас Фаци заявил, что в 2024 году БРИКС будет играть ключевую роль в мире после принятия новых стран в свой состав. По словам Фаци, в 2024 году БРИКС ознаменует начало нового миропорядка. Фаци также добавил, что ежегодное председательство перейдет к России.

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#мид
#люди
#медведев
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Боррель призвал ЕС готовиться к расширению и вступлению в него 10 стран
31 августа 2023, 19:45

Фото: iStock/butenkow

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС необходимо готовиться к новому расширению и вступлению в объединение 10 новых государств. Об этом Боррель сообщил по итогам неформальной встречи в Испании глав МИД стран Евросоюза.
По словам Борреля, в Евросоюз смогут вступить только те государства, которые выполнят поставленные условия. Боррель отметил, что также необходимо установить «политическую цель и горизонт, чтобы придать импульс процессу».

Боррель подчеркнул, что некоторым государствам, особенно Украине, будут нуждаться в большой помощи, чтобы подготовиться к вступлению в Евросоюзу.

Напомним, ранее Боррель заявил, что восьмой транш финансирование на военную помощь для Украины по-прежнему заблокирован, проводится работа по его разблокировке.

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#оружие
#ес
#евросоюз
#помощь
#работа
#финансирование
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Вучич: Сербия уважает территориальную целостность Украины и продолжит это делать
31 августа 2023, 19:12

Фото: iStock/rarrarorro

Сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины и продолжит это делать в дальнейшем. Об этом Вучич сообщил в своих социальных сетях.
Ранее премьер Сербии Ана Бранбич заявила об отправке на Украину четырнадцати грузовиков гуманитарной помощи для жителей пострадавших от разрушения Каховской ГЭС.

Напомним, эксперт по Балканам Европейского совета по международным отношениям Майда Руге заявила, что Сербия может стать «троянским конем» РФ в случае вступления в Евросоюз. По её словам, Сербия не стала присоединяться к антироссийским санкциям, ссылаясь на защиту своих интересов в регионе. Руге рассказала, что Евросоюз предпринял попытку разобщить Белград и Москву, дав Сербии надежду на скорейшее вступление в Евросоюз.

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