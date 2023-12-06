В Минобороны Украины заявили о наличии военного плана на 2024 год

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Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что у ведомства есть военный план на предстоящий год. Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу FoxNews.
Однако Умеров заявил, что Украина имеет план, который заключается в возвращении стране границ 1991 года, включающих в себя полуостров Крым, Донбасс и Чёрное море.
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