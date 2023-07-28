В Минобороны Японии заявили, что Россия создаёт угрозу Европе

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Япония в ежегодном докладе Министерства обороны назвала Россию «непосредственной угрозой Европе». Об этом сообщает РИА Новости.
В докладе «Белая книга» говорится, что внешняя политика России и, в частности, агрессия по отношению к Украине, разрушают мировой порядок. В том числе под угрозой и Европа.
Кроме того, напрягает Японию и деятельность России на так называемых «северных территориях» – островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи – где Россия развивает военное оснащение.
Также, по мнению японского ведомства, укрепление отношений с Китаем в сфере военного дела не гарантирует безопасность других государств.
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Кроме того, напрягает Японию и деятельность России на так называемых «северных территориях» – островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи – где Россия развивает военное оснащение.
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Анастасия Чинкова