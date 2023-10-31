В Минобороны заявили о подготовке США к наступательной биологической программе

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США хотят возродить технологии крупномасштабного получения биологических рецептур в рамках наступательной биологической программы. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он отметил, что о воссоздании технологий свидетельствует использование США высокопроизводительной технологической базы, а также активное привлечение специалистов с опытом исследований двойного назначения.
Кириллов напомнил, что в марте этого года в США была утверждена новая стратегия биопроизводства, что говорит о стремлении американского правительства расширить масштабы изготовления биологического оружия.
По словам начальника войск РХБЗ, для реализации новой стратегии была создана программа «БиоФаб», которая предполагает проведение реальных опытов по изготовлению биоматериалов в рамках обучения специалистов.
Кириллов также добавил, что целью этой программы является обеспечение суверенитета США в области производства биологического оружия, а также попытка выйти на первое место в мире по биопроизводству, обогнав конкурентов.
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Кириллов напомнил, что в марте этого года в США была утверждена новая стратегия биопроизводства, что говорит о стремлении американского правительства расширить масштабы изготовления биологического оружия.
Кириллов также добавил, что целью этой программы является обеспечение суверенитета США в области производства биологического оружия, а также попытка выйти на первое место в мире по биопроизводству, обогнав конкурентов.
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Анастасия Чинкова