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Министр обороны Украины Резников дал интервью на русском языке и назвал его «трофейным»
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил телеканалу «Настоящее время»*, что согласен дать интервью на русском языке и попросил называть его «трофейным», пишет издание РИА Новости.
По словам главы украинского оборонного ведомства, коллеги из разных стран, которые затрудняются говорить на английском языке, просят разрешения изъясняться на языке «агрессора». Он отвечает на подобные предложения согласием, однако призвал называть русский язык «трофейным».
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Минобороны Украины заявили о намерении Запада убивать как можно больше россиян.
*Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
По словам главы украинского оборонного ведомства, коллеги из разных стран, которые затрудняются говорить на английском языке, просят разрешения изъясняться на языке «агрессора». Он отвечает на подобные предложения согласием, однако призвал называть русский язык «трофейным».
*Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
Анастасия Крестьянова