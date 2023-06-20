В Минобороны Украины признали сложности при наступлении ВСУ

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Замминистра обороны Украины Маляр заявила, что наступление ВСУ проходит не так быстро, как хотелось бы
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ испытывают трудности при контрнаступлении. Об этом она сообщила в своем телеграмм-канале.
По ее словам, наступление происходит не так быстро, как хотелось бы властям Киева. Она пояснила, что украинские подразделения на одних участках осуществляют наступление, а на других вынуждены обороняться. Маляр добавила, что «главный удар» ВСУ еще впереди.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Российские военные взяли в плен бойцов ВСУ.
По ее словам, наступление происходит не так быстро, как хотелось бы властям Киева. Она пояснила, что украинские подразделения на одних участках осуществляют наступление, а на других вынуждены обороняться. Маляр добавила, что «главный удар» ВСУ еще впереди.
Анастасия Крестьянова