В Минобороны Венгрии заявили, что Украина не готова к вступлению в НАТО

Фото: iStock/Sitthipong Pengjan
Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что на сегодняшний день Украина не готова к тому, чтобы стать полноправным членом НАТО.
«Украина в этот раз не получила приглашения в НАТО, потому что ни ситуация, ни Украина не готовы к тому, чтобы (Киев - ред.) стал членом НАТО», - заявил Салаи-Бобровницки в своём видеообращении.
При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что принятие Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе означало бы войну альянса и США с Россией.
Читайте также:
Захарова: Зеленский понимает, что в НАТО не признают нынешние границы Украины
Гаврилов заявил, что Зеленского обвели вокруг пальца на саммите НАТО
Зеленский признал невозможность вступления в НАТО
Элина Позднякова