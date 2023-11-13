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В Минюсте высказались о возвращении к смертной казни

Замглавы Минюста Логинов: возвращение к смертной казни в РФ исключено
13 ноября 2023, 17:18
Фото: iStock/AlexLMX

Фото: iStock/AlexLMX

Возвращение к смертной казни в России фактически исключено из-за позиции Конституционного суда. Об этом в Совете ООН по правам человека сообщил замглавы Минюста РФ Андрей Логинов.

По его словам, правовой режим неприменения смертной казни в России намного более строгий, чем в других странах. Он основан на позиции Конституционного суда, по которой сформировались устойчивые гарантии прав человека, не позволяющие применить такой вид наказания.

Ранее в российском Совете по правам человека заявили, что не существует оснований для отмены моратория на смертную казнь. Это связано с риском возникновения ошибок, следствием которых может стать гибель невиновных граждан.

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#смертная казнь
#россия
#минюст рф
#оон
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Госдума рассмотрит во II чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума рассмотрит во II чтении проект о повышении МРОТ до 19 242 рублей
13 ноября 2023, 17:50

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума в четверг рассмотрит во II чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков.
Отмечается, что будет рассмотрен проект, устанавливающий повышенный МРОТ в размере 19 242 рублей с 1 января 2024 года. По сравнению с нынешними показателями  размер оплаты труда увеличится на 18,5%.

Ранее сообщалось, что в ходе пленарного заседания Госдумы в I чтении был принят проект об увеличении МРОТ. 

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, позволяющий местным властям ограничивать продажу слабоалкогольных напитков в «наливайках». 

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#госдума
#мрот
#законопроект
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«Доставщик пиццы с бомбой»: как и за что планировали убить Владимира Соловьёва
Обвиняемый Дружинин: Владимира Соловьёва планировали убить из-за поддержки СВО
13 ноября 2023, 17:36

Фото:РИА Новости/Павел Бедняков

Обвиняемый по делу о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьёва заявил, что мотивом планируемого убийства телеведущего стала его профессиональная деятельность. Редакция «Радио 1» расскажет, когда планировалось убийство российского пропагандиста, и каким способом от него хотели избавиться.

Телеведущий Владимир Соловьёв


Владимир Соловьёв – известный российский журналист и общественный деятель. Он ведет телевизионные программы, в эфире которых поднимает важные государственные темы, выступает за поддержку спецоперации на территории Украины, резко высказывается в адрес недружественных для России стран, и открыто поддерживает политику властей.

Покушение на Соловьева


Покушение на Владимира Соловьева было предотвращено в 2022 году. По подозрению в покушении на убийство были задержаны несколько человек, которые являлись членами неонацистской террористической организации, действовавшие по заданию украинских спецслужб.
 
В ходе обысков, у боевиков запрещенной группировки были обнаружены и изъяты боеприпасы, оружие, наркотические вещества, поддельные документы и нацистская литература.

Владимир Соловьев прокомментировал сведения о готовящемся на него покушении и назвал «непростым» день, когда он впервые об этом узнал. В эфире программы «Москва. Кремль. Путин», тележурналист заявил, что на Украине практика убийств журналистов уже возведена в «ранг национальной идеологии».

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Названы причины, по которым хотели убить Соловьёва


Обвиняемый по делу о покушении на журналиста Владимира Соловьёва Максим Дружинин заявил, что ликвидировать телеведущего было приказано из-за его профессиональной деятельности и активной поддержки СВО, пишет издание РИА Новости.

Фигурант уголовного дела заявил, что за убийство российского пропагандиста, участникам формирования полагалось вознаграждение в размере одного миллиона рублей. Заказчиками преступления выступала СБУ Украины.  

 


Как планировали убить Владимира Соловьёва 


По словам стороны обвинения, преступники намеревались установить на автомобиле Соловьёва взрывчатое устройство. Также рассматривались такие варианты убийства как снайперский выстрел и взрыв с использованием доставщика пиццы.

Обвиняемые в покушении на убийство журналиста признались, что после совершения преступления, они должны были скрываться за границей. Кроме того, неонацисты рассматривали возможность ликвидации гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян и журналиста ВГТРК Ольги Скабеевой.
 
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#россия
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#взрыв
#боеприпасы
#сво
#сбу
#покушение
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Венгрия собирается заблокировать антироссийские санкции ЕС при одном условии
МИД: Венгрия остановит санкции против РФ, если в них будет атомная энергетика
13 ноября 2023, 17:32

Фото: iStock/designer491

Венгрия намерена заблокировать 12-пакет антироссийских санкций, если в нём будет фигурировать атомная энергетика России. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
Отмечается, что Еврокомиссия представит проект 12-пакета санкций против России на этой неделе.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что в Европе никто не решился объективно оценить ущерб, который был нанесён европейской экономике в результате введения предыдущих 11 пакетов санкций. 

Кроме того, по его словам, в Европе не хотят признавать, что санкции не достигли той цели, которую в них вкладывали. То есть, никак не навредили российской экономике. 

Таким образом, вести какие-то серьёзные обсуждения по поводу очередного санкционного пакета Венгрия не собирается. 

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#санкции
#евросоюз
#венгрия
#россия
#энергетика
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В Госдуме заявили, что Зеленский станет последним президентом государства Украина
Депутат ГД Бабашов: время государства Украина на исходе
13 ноября 2023, 17:26

Фото: iStockSilent_GOS

Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов заявил, что время государства Украина подходит заканчивается, а Зеленский станет последним его президентом.
«Время государственного образования под названием Украина подходит к концу. Большая часть этих исконно русских земель вскоре вернется в Россию, Западную Украину оккупируют поляк», - написал Бабашов в своем Telegram-канале.

Он также выразил уверенность, что Владимир Зеленский станет последним президентом Украины. По словам Бабашова, украинский лидер понял, что руководства западных стран его «сливают», а иностранные СМИ все чаще пишут о невозможности победить Россию и о необходимости мирных переговоров.

Таким образом, депутат подчеркнул, что на фоне потерь ВСУ ВС РФ смогли накопить мощный ударный потенциал.

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Джонсон: Украина может лишиться Харькова и Одессы
13 ноября 2023, 17:11

Фото: iStock/alzay

Россия сможет взять под контроль Харьков и Одессу по завершению спецоперации. Такое мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
«Россия открыта к переговорам, но на своих условиях. Они получат то, что хотят. Они заставят заплатить Украину высокую цену. Я думаю, что это может включать Одессу и Харьков», — рассуждает Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По его словам, неизвестно, в каком состоянии останется Украина после сокращения населения в два раза. Кроме того, продолжение помощи Киеву со стороны стран Запада находится под вопросом.

Джонсон отметил, что ВСУ несут среди живой силы ВСУ, при этом не имея средств для выживания и сил для подкрепления. Таким образом, по словам экс-сотрудника ЦРУ, Украина проигрывает.

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#россия
#франция
#украина
#интервью
#всу
#Харьков
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Илон Маск предрек Европе гражданскую войну
Илон Маск заявил о возможности гражданской войны в Европе
13 ноября 2023, 17:03

Фото: istock / IR_Stone

Американский предприниматель Илон Маск написал в социальной сети X (ранее Twitter), что в Европе может случиться гражданская война.

Таким образом он прокомментировал видео со столкновениями в Великобритании между гражданами страны и мигрантами.

«Европа, кажется, движется к гражданской войне», — написал он.
Он также обратил внимание на комментарий одного из пользователей соцсети, который написал, что «коррумпированные чиновники в Евросоюзе заслужили хаос, которого хотели». 

Ранее сообщалось, что Илон Маск прокомментировал новость газеты The Washington Post, в которой сообщалось о причастности Украины к диверсии на «Северных потоках». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Также ранее издание Reuters сообщалось, что работники SpaseX получили 600 травм из-за стремления Маска к Марсу. 

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Венгрия обвинила Украину в циничности из-за нежелания решать вопрос нацменьшинства

Посол Израиля Александр Бен Цви заявил о появлении нового вида антисемитизма
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#предприниматель
#видео
#война
#страны
#чиновники
#twitter
#илон маск
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Венгрия обвинила Украину в циничности из-за нежелания решать вопрос нацменьшинства
Сийярто: Украина цинично отказывается решать вопрос прав венгерского меньшинства
13 ноября 2023, 17:00

Фото: iStock/rarrarorro

Венгрия обвинила Украину в циничности, поскольку страна не собирается решать важный вопрос, касающийся прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
Он отметил, что Украина целенаправленно отвергает требования Венгрии заняться решением вопроса о правах венгерского меньшинства, проживающего на украинской территории. 

По словам Сийярто, Украина пропагандирует информацию о том, что вопрос национальных меньшинств решён или уже подходит к логическому завершению. Однако, глава венгерского МИД заявляет, что это фейковая информация, направленная на введение в заблуждение. На самом деле, ситуация с закарпатскими венграми каждый день лишь ухудшается. 

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#венгрия
#украина
#политика
#жители
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Премьер Польши Моравецкий сообщил об отставке
13 ноября 2023, 16:51

Фото: iStock/delray77

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о своей отставке совместно со всем кабинетом министров после парламентских выборов.
«В соответствии с парламентским обычаем я хочу подать в отставку», - сказал Моравецкий в рамках своего выступления на первом заседании нового состава сейма.

При том президент Польши Анджей Дуда уже вечером 13 ноября может поручить Моравецкому осуществить первую попытку сформировать новое правительство.

Напомним, 13 ноября в Польше начал работать новый состав парламента. Теперь правящая партия «Право и справедливость» не владеет большинством в сейме, а значит не может формировать правительство.

В Польше 15 октября прошли парламентские выборы. Итоги голосования показали, что лидером стала правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. Однако 35,38% голосов не позволяют сформировать однопартийное правительство. Кабмин премьер-министра Матеуша Моравецкого остаётся у власти на третий срок, но единолично правительство сформировать у него нет полномочий.

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#кабмин
#польша
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Посол Израиля Александр Бен Цви заявил о появлении нового вида антисемитизма
13 ноября 2023, 16:48

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Пропалестинские акции проводят не для того, чтобы поддержать мусульман, а против евреев. В этом убежден посол Александр Бен Цви.
Об этом посол Израиля в Москве Александр Бен Цви сказал корреспондентам, пишет РБК.  

«Идут лозунги, звезда Давида в мусорном ведре, и «надо очистить мир». От кого? От чего? Это уже не против политики государства Израиль. Против политики государства Израиль у нас внутри Израиля, слава Богу, [проходят] демонстрации», — сказал Александр Бен Цви. 
Бен Цви напомнил о лозунге From the river to the sea Palestine will be free («От реки до моря Палестина будет свободной»), который звучит на акциях в поддержку Палестины. 

«А где Израиль? Если между рекой и морем будет свободная Палестина, то где Израиль находится? В море? Это уже говорит об уничтожении государства Израиль», —говорит Александр Бен Цви. 
«Я должен сказать прямо: это не 1940-е годы. Мы в концлагерях и так умирать не будем. Мы будем защищаться, и это будет стоить врагу большую цену», —заявил в заключении Александр Бен Цви.
Ранее сообщалось, что конфликт в секторе Газа не позволяет Израилю осуществить передачу Финляндии систем ПВО «Праща Давида», пишет Military Watch.

Днём ранее появилась информация о том, что Израиль подписал соглашение с Финляндией об отправке системы ПРО «Праща Давида». Стоимость сделки составила 317 млн евро.

Но поставки оказались под угрозой из-за эскалации конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) столкнулась с нехваткой снарядов, в том числе для систем ПВО малой дальности.

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#израиль
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