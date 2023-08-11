В мире все больше стран, которые осознают нелегитимность санкций Запада

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Стремительно растет число стран, которые понимают, что санкции, введенные Западом, нелегитимны. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что в политических кругах все больше лиц осознают нелегитимность рестрикций. Галузин также добавил, что двусторонние связи России с другими странами, приносят весомые результаты.
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