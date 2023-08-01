В МО Белоруссии опровергли обвинение Польши в нарушении воздушного пространства

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В пресс-службе Минобороны Белоруссии заявили, что не нарушали границы воздушного пространства Польши.
Ранее МИД Польши вызвало поверенного в делах Белоруссии Александра Чесноковского из-за нарушения воздушных границ Польши белорусскими вертолётами.По словам Варшавы, два белорусских вертолёта 1 августа вторглись в воздушное пространство Польши.
Польша продолжает наращивать военное присутствие на границах с Белоруссией. Не так давно там появились польские снайперы. Командование разместило в сети фото солдат со снайперским оружием в руках на фоне польско-белорусской границы. Публикация сопровождена подписью о том, как для снайперов характерны терпение и уверенность в себе.
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«Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными, и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы», - прокомментировали ситуацию представители белорусского ведомства.
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Евгения Парфентьева