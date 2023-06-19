В Молдавии назвали опасным прецедентом запрет оппозиционной партии «Шор»

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Таубер: Партия «Шор» обжалует в ЕСПЧ решение КС Молдавии о запрете деятельности
Вице-председатель партии, депутат фракции «Шор» Марина Таубер, заявила о намерении обжаловать признание партии неконституционной в ЕСПЧ, об этом сообщает Sputnik Молдова.
По ее словам, решение Конституционного суда Молдавии о несоответствии партии основному закону республики является опасным прецедентом. Она пояснила, что Молдавия стала первой страной в Европе, в которой ликвидировали оппозиционную партию. Таубер заявила, что партия освещала постыдные решения, коррупцию и беззаконие. Она заявила, что решение будет опротестовано в суде.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Молдавии запретили оппозиционную партию «Шор».
По ее словам, решение Конституционного суда Молдавии о несоответствии партии основному закону республики является опасным прецедентом. Она пояснила, что Молдавия стала первой страной в Европе, в которой ликвидировали оппозиционную партию. Таубер заявила, что партия освещала постыдные решения, коррупцию и беззаконие. Она заявила, что решение будет опротестовано в суде.
Анастасия Крестьянова