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Молдавский суд признал оппозиционную партию «Шор» вне закона
Оппозиционную партии Молдавии «Шор» признали не соответствующей Конституции республики. Такое решение вынес Конституционный суд.
Отмечается, что парламентская фракция будет расформирована, а действующие депутаты получат статус независимых.
Это стал первый запрет политической партии в Молдавии со времён 1991 года, когда вне закона признали Коммунистическую партию республики.
Ранее сообщалось, что Запад присматривает Молдавию на роль «второй Украины», заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
По его словам, западные страны действуют безответственно и близоруко, а руководство Кишинёва активно участвует в реализации их намерений.
Кроме того, военный блогер Алексей Живов рассказал, что в скором времени в спецоперацию могут вступить Молдавия и Белоруссия. Украинский вооружённый конфликт выходит из берегов, в которых был полтора года, меняется риторика политиков с обеих стороны, заключил эксперт.
Отмечается, что парламентская фракция будет расформирована, а действующие депутаты получат статус независимых.
Ранее сообщалось, что Запад присматривает Молдавию на роль «второй Украины», заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
По его словам, западные страны действуют безответственно и близоруко, а руководство Кишинёва активно участвует в реализации их намерений.
Кроме того, военный блогер Алексей Живов рассказал, что в скором времени в спецоперацию могут вступить Молдавия и Белоруссия. Украинский вооружённый конфликт выходит из берегов, в которых был полтора года, меняется риторика политиков с обеих стороны, заключил эксперт.
Андрей Гаврилов