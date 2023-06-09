В МОНИКИ открылась современная нейрохирургическая операционная

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
«Врачи МОНИКИ оказывают медицинскую помощь пациентам с самыми сложными патологиями. Операционная оснащена современным, высококлассным медоборудованием – микроскопом, интраоперационным компьютерным томографом и другим. На эти цели было направлено 216 млн рублей», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
«Операционная оснащена оборудованием последнего поколения. Микроскоп позволяет улучшать картинку во время операции так, что хирург видит мельчайшие ткани головного мозга, сосуды – всё то, что связано с жизнью человека. Это очень важно для нейрохирургии, потому что наша работа очень тонкая и педантичная. Мы оказываем помощь пациентам Московской области с самой сложной патологией головного мозга, инсультами, опухолями головного мозга, различными травмы позвоночника. И новое оборудование позволяет нам это делать на самом высоком уровне», — рассказал руководитель отделения нейрохирургии МОНИКИ Реваз Джинджихадзе.В МОНИКИ поступают пациенты с различными, в том числе самыми тяжёлыми случаями, со всего Подмосковья.
В МОНИКИ лечение проводится бесплатно, при наличии полиса ОМС. В институт на лечение можно попасть по направлению лечащего врача, имея медицинские показания.
Ранее сообщалось, что новая операционная открылась в отделении челюстно-лицевой хирургии в МОНИКИ, ее появление даст возможность врачам провести порядка 2 тысяч операций в год. Подробнее об этом читайте в нашем материале.