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Правительство Филиппин сообщает о столкновении корабля страны с китайским.
Филиппинская Национальная оперативная группа правительства сообщает о столкновении корабля ВМС страны Sierra Madre с китайским в Южно-Китайском или Западно-Филиппинском море, пишет ТАСС.
Причиной столкновения стали «опасные маневры» кораблей китайской береговой охраны. Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что береговая охрана Китая ведёт патруль в районе спорных Парасельских островов. На них претендуют Вьетнам, Бруней, Малайзия, а также Филиппины, и акватории Тайваня.
Ранее полковник Макгрегор заявил, что решения Байдена могут привести к Армагеддону. Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор напомнил об обещании президента США задействовать американские самолеты, если «Хезболла» совершит нападение на территорию Израиля со стороны Ливии. Своё мнение эксперт высказал на странице в соцсети X.
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Причиной столкновения стали «опасные маневры» кораблей китайской береговой охраны. Информации о пострадавших нет.
Ранее полковник Макгрегор заявил, что решения Байдена могут привести к Армагеддону. Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор напомнил об обещании президента США задействовать американские самолеты, если «Хезболла» совершит нападение на территорию Израиля со стороны Ливии. Своё мнение эксперт высказал на странице в соцсети X.
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Мария Фирсова