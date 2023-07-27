В морских лагерях уже отдохнули 3,5 тыс детей из Подмосковья

Фото: Минсоцразвития МО
Более 1 150 детей из малообеспеченных семей Подмосковья отдыхают сейчас на Черноморском побережье. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«В разгаре третья смена в лагерях Краснодарского края. Порядка 1 150 ребят из нашего региона наслаждаются солнцем и морем, получают новые эмоции и впечатления. Этим летом в морских лагерях уже отдохнули порядка 3,5 тыс ребят, ещё более 1 100 ждут начала четвёртой смены», – сказала министр.Для ребят организовали насыщенную программу отдыха под контролем обученных вожатых. Особое внимание – безопасности детей.
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Лора Луганская