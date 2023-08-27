В московских аэропортах задержали или отменили почти 20 рейсов

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Как минимум 14 рейсов задержались, а еще четыре были отменены в трёх аэропортах Москвы: «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево», согласно данным с сервиса «Яндекс.Расписание».
По последней информации на 1:57 мск, в аэропорту «Внуково» задержали семь рейсов и отменили три.
В аэропорту «Домодедово» произошла задержка трёх рейсов и отмена одного.
В «Шереметьево» задержали четыре рейса.
Вчера МЧС России предупредило о наличии сильного тумана в Москве с вечера субботы до утра воскресенья.
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В аэропорту «Домодедово» произошла задержка трёх рейсов и отмена одного.
Вчера МЧС России предупредило о наличии сильного тумана в Москве с вечера субботы до утра воскресенья.
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Артем Кузьмин