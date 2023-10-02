В Московской области начал действовать комендантский час для несовершеннолетних

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В Подмосковье с 1 октября начал действовать комендантский час для несовершеннолетних, который продлится до 30 апреля. Такое требование прописано в региональном законе «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской области» от 4 декабря 2009 года.
Теперь жителям региона моложе 16 лет запрещено находиться на улице после 22 часов, а моложе 18 лет – после 23. Выходить из дома до 6 утра разрешается только в сопровождении взрослых.
Сообщается, что за нарушение комендантского часа к ответственности привлекут родителей или законных представителей детей по статье КоАП «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Подобное нарушение влечёт предупреждение или наложение штрафа от 100 до 500 рублей.
Если нарушения комендантского часа будут фиксироваться неоднократного, детей поставят на профилактический учёт.
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Сообщается, что за нарушение комендантского часа к ответственности привлекут родителей или законных представителей детей по статье КоАП «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Подобное нарушение влечёт предупреждение или наложение штрафа от 100 до 500 рублей.
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Лора Луганская