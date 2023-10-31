В Московской области прошел юбилейный съезде онкологов

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Более 100 специалистов приняли участие на юбилейном съезде онкологов в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
На съезде онкологи обсуждали основные аспекты диагностики, терапии и профилактики онкологических заболеваний различной локализации,а также опухоли мочеполовой системы и молочной железы, рак легких и органов ЖКТ.
Стоит отметить, что количество участников мероприятия растет с каждым годом.
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«Участие в съезде принимают представители Минздрава Московской области и института Герцена вместе с главным внештатным специалистом, главным внештатным онкологом Московской области Андреем Костиным. Важность съезда заключается в том, что поднимаются те острые вопросы и проблемы, которые нуждаются в решении в первую очередь. <…> », — отметил главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов.
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Мира Полтева