В Московской области стартовало обучение операторов КОИБов

Фото: Мособлизбирком
В Подмосковье проходят обучение операторы комплексов обработки избирательных бюллетеней. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
В Единый день голосования в Московской области будут применяться КОИБы-2017. Техническими средствами подсчёта голосов оснастят более чем 900 избирательных участков.
Для обеспечения работы КОИБов предварительно готовят членов участковых избирательных комиссий. Обучение предусматривает теоретическую и практическую части. Во время занятий будущие операторы в тренировочном режиме проходят все этапы работы – от сборки комплекса до подведения итогов голосования и печати протокола. В завершении обучения участники проходят тестирование. При его успешной сдаче выдаётся сертификат оператора КОИБа.
В этом году в Московской области пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
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Для обеспечения работы КОИБов предварительно готовят членов участковых избирательных комиссий. Обучение предусматривает теоретическую и практическую части. Во время занятий будущие операторы в тренировочном режиме проходят все этапы работы – от сборки комплекса до подведения итогов голосования и печати протокола. В завершении обучения участники проходят тестирование. При его успешной сдаче выдаётся сертификат оператора КОИБа.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
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Лора Луганская