В Московской области в этом году капитально отремонтируют 29 детсадов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье до конца года проведут капитальный ремонт в 12 детских садах. Всего в 2023-м в регионе приведут в порядок 29 учреждений дошкольного образования. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«В этом году реализуем большую программу – 29 детских садов. 17 из них уже отремонтированы, туда ходят дети. В 12 работы ещё ведутся», – рассказал глава региона на еженедельном совещании с областным правительством и главами городских округов.Так, к 1 сентября после капремонта открыли детсад №26 в посёлке Дорохово под Рузой на 220 воспитанников, дошкольное отделение средней школы №1 им. В.Н. Леонова в Зарайске на 92 малыша. Преобразился второй корпус детского сада №18 в Орехово-Зуеве на 100 детей.
«В следующем году планируем капитально отремонтировать 20 детсадов, в том числе один в Лотошино, переходящий с 2023 года, где сейчас ведутся работы», – доложил министр образования региона Илья Бронштейн.Губернатор рассказал, что недавно получил несколько обращений от жителей по поводу нехватки учителей.
«Впервые в этом году мы столкнулись с просьбами граждан, которые говорят о нехватке учителей математики, физики, химии и биологии. Один педагог из-за нехватки кадров ведёт сразу два предмета. Считаю, что это новое явление связанно с тем, что мы открываем много школ, и у нас значительно растёт количество детей», – добавил Воробьёв.Бронштейн ответил, что совместно с директорами школ ведется работа по поиску педагогов.
В этом году в регионе уже открыли 32 новых детских сада на 8,3 тыс мест. До конца 2023-го введут ещё 16 учреждений в Одинцовском, Пушкинском и Ленинском городских округах, Люберцах, Красногорске, Котельниках, Балашихе, Долгопрудном, Подольске, Химках, Мытищах и Серпухове.
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Лора Луганская