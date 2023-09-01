В Москве парню оторвало руки при взрыве гранаты

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В столичном районе Покровское-Стрешнево в квартире дома на улице Мещерякова взорвалась граната, пострадал молодой человек, ему оторвало руки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, при взрыве гранаты из окна квартиры пошел дым, однако возгорания не произошло. На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи. По предварительным данным, 20-летнему молодому человеку оторвало руки. Он также получил серьезное ранение живота.
Предварительный осмотр показал, что в руках у парня взорвалась ручная граната. Модель устанавливается.
Ранее также сообщалось, что в Санкт-Петербурге шантажист закинул в окно соседу муляж гранаты и записку с угрозой. Выяснилось, что мужчина, в чье окно прилетела угроза, делал у себя дома ремонт, и иногда шумел после 21:00, чем сильно раздражал соседей.
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Элина Позднякова