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В Москве парню оторвало руки при взрыве гранаты

В Москве молодой человек пострадал при взрыве гранаты в квартире
01 сентября 2023, 16:47
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

В столичном районе Покровское-Стрешнево в квартире дома на улице Мещерякова взорвалась граната, пострадал молодой человек, ему оторвало руки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, при взрыве гранаты из окна квартиры пошел дым, однако возгорания не произошло. На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи. По предварительным данным, 20-летнему молодому человеку оторвало руки. Он также получил серьезное ранение живота.

Предварительный осмотр показал, что в руках у парня взорвалась ручная граната. Модель устанавливается.


Ранее также сообщалось, что в Санкт-Петербурге шантажист закинул в окно соседу муляж гранаты и записку с угрозой. Выяснилось, что мужчина, в чье окно прилетела угроза, делал у себя дома ремонт, и иногда шумел после 21:00, чем сильно раздражал соседей.


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#поезда
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NYT: немецкие чиновники начали выступать за начало переговоров по Украине
01 сентября 2023, 17:05

Фото: iStock/photosvit

Некоторые немецкие чиновники уже начали выступать за мирные переговоры по решению конфликта на Украине, однако делают они это в частном порядке. Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на директора берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям.
«Немецкие чиновники жаждут переговорного решения и говорят о том, как можно было бы усадить Россию за стол переговоров, но делают это лишь в частном порядке и с доверенными специалистами аналитических центров», - говорится в материале издания.

По словам Пуглирин, в Германии и США начинает проявляться желание завершить конфликт. Объясняется это тем, что постепенно начинает угасать политическая воля к оказанию военной и финансовой поддержке Украины, которая оказалась бесконечной.

При этом западные союзники Владимира Зеленского раздражены его тактикой ведения боевых действий, заявил сотрудник американского Совета по международным отношениям Чарльз Купчан.

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#сша
#военные
#конфликт
#чиновники
#сво
#байден
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Козенко: На выборах в Запорожской области ожидается высокая явка избирателей
01 сентября 2023, 16:31

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Запорожской области ожидается высокая явка избирателей на выборах. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил зампред правительства региона Андрей Козенко.
Долгосрочное голосование уже стартовало в регионе 31 августа.
Козенко отметил, что, несмотря на агрессию со стороны Украины, жители новых регионов России хотят принять участие в выборах и отдать свой голос.

Кроме того, зампред правительства Запорожской области заявил об усилении охраны на участках для голосования. По словам Козенко, украинская сторона хотел бы сорвать эти выборы, но им этого сделать не удастся.

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#запорожская область
#выборы
#явка
#россия
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Национальное собрание Армении собирается ратифицировать Римский статут МУС
01 сентября 2023, 16:12

Фото: istockphoto/oliver de la haye

Правительство Армении в пятницу, 1 сентября, направило Римский статут Международного уголовного суда (МУС) на ратификацию в Национальное собрание. Армения подписала документ в 1999 году, однако соглашения об уставе МУС до сих пор не были ратифицированы.
В конце прошлого года правительство Армении обратилось в Конституционный суд о соответствии положений Римского статута Конституции республики. В марте 2023 года КС Армении признал обязательства, закрепленные в Римском статуте МУС, не противоречащими Конституции Армении, передает «ИнтерФакс».

Правительство Армении намеревается после ратификации устава МУС призвать Азербайджан к ответу за преступления, совершенные в Нагорном Карабахе. Намерения ратифицировать документ вызвало негативную реакцию российской стороны. Напомним, юрисдикцию МУС не признают Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США и Турция.

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#суд
#сша
#россия
#правительство
#азербайджан
#армения
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В Киеве заподозрили, что Байден может предать Зеленского
Бывший агент MI6 Крук: Киев паникует, что Байден предаст Зеленского перед выборами
01 сентября 2023, 15:39

Фото: iStock/ValleraTo

Киевские власти опасаются, что глава США Джо Байден может предать Владимира Зеленского перед американскими выборами, заявил бывший агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«В Киеве сейчас происходят внутренние распри. Все паникуют, поскольку боятся, что Запад одурачит Зеленского и заставит вести переговоры с Россией», - прокомментировал ситуацию Крук. 

По мнению эксперта, власти Киева боятся, что Запад начнет толкать их к мирному урегулированию конфликта, поскольку это будет означать поражение Украины и потерю территорий.

В то же время, в Киеве боятся, что именно это и может сделать Джо Байден, в преддверии выборов в США, чтобы не потерять лицо перед своими избирателями.

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#сша
#запад
#джо переговоры
#выборы
#украина
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Лукашенко заявил о важности сохранения независимости Белоруссии
01 сентября 2023, 15:23

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости сохранения суверенитета государства, чтобы будущих граждан не поставили под плеть. Об этом сообщает агентство БелТА.
Он также добавил, что сохранение независимости важно для будущего. По его словам, если в Белоруссии будет как можно больше людей, готовых отстаивать свободу своего государства, то «мы (белорусы – ред.) точно никогда не пойдём под плётку и не наденем лапти».

Кроме того, сегодня, 1 сентября, Александр Лукашенко посетил Национальный детский технопарк.

Ранее замсекретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов заявил, что Запад уже много лет стремиться сделать из Белорусии «вторую Украину». По его словам, такую тактику западные страны избрали ещё до начала Россией специальной военной операции на Украине.

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#александр лукашенко
#белоруссия
#жители
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Стала известна тема встречи Путина и Эрдогана в Сочи
Путин и Эрдоган на встрече в Сочи обсудят международную проблематику
01 сентября 2023, 15:06

kremlin.ru

В Кремле рассказали о теме предстоящей встречи российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Встреча лидеров двух стран состоится в Сочи 4 сентября. 

Путин и Эрдоган обсудят вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества и актуальную международную проблематику. 

При этом, ранее источник «РИА Новости» сообщал, что главы России и Турции при встрече будут обсуждать зерновую сделку. Он также выразил надежду на плодотворность этих переговоров и возобновление зерновой сделки.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предстоящая встреча Путина и Эрдогана станет последним шансом для возобновления зерновой сделки. 

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#сочи
#путин
#реджеп тайип эрдоган
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Член ОП Данюк заявил о существующем внутриполитическом напряжении в Грузии
01 сентября 2023, 15:04

Фото: istockphoto.com/Timur Malazoniia

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк заявил, что начало процедуры импичмента со стороны правящей партии «Грузинская мечта» в отношении действующего президента Саломе Зурабишвили говорит о внутриполитическом напряжении в стране.
«Такая новость говорит о том, что существует определённое внутриполитическое напряжение. Согласно Конституции и в целом внутриполитической конфигурации, президент Грузии —представительская должность с достаточно ограниченными функциями. Но неоднократно именно президент выступала неким проводником западной позиции в контексте внутриполитических и внешнеполитических решений, которые в Грузии принимались», — прокомментировал в беседе с RT Данюк.

При этом, он предупредил, что начало такой процедуры может спровоцировать дестабилизацию общественно-политической ситуации. По его мнению, сейчас есть два пути решения данного вопроса: либо стороны найдут компромисс и удастся сохранить баланс в политической системе, либо президент государства буде отстранён.

Тем временем в политической жизни Казахстана также произошли изменения. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил от занимаемых должностей сразу четырёх министров: министра индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева, министра информации и общественного развития Дархана Кыдырали, министра экологии и природных ресурсов Зульфию Сулейменову и министра культуры и спорта Асхата Оралова. Отмечается, что информация об этом появилась в пресс-службе президента страны.

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#президент
#политика
#грузия
#казахстан
#министр
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Захарова: Запад продолжит курс на отмену русской культуры
01 сентября 2023, 14:59

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова считает, что попытки отмены странами Запада русской культуры будут продолжаться и дальше. В настоящее время закончился только первый этап.
Об этом она заявила, выступая перед учащимися Горчаковского лицея Московского государственного института международных отношений (МГИМО) в рамках марафона «Поделись своим знанием». Дипломат тем не менее отметила, что у здоровой части западного общества стало формироваться понимание того, что отмена русской культуры является настоящим безумием.

Захарова уточнила, что это является безумием не только потому, что Россия дала миру величайшие произведения литературы, искусства, музыки, которые потом мотивировали и направляли западных авторов. Но и потому, что безумие заразно и может коснуться их самих. Ведь в какой-то части планеты вдруг захотят отменить Шекспира, Сервантеса, Вольтера, а потом Леонардо Да Винчи, Родена и Рафаэля.

Тем не менее, официальный представитель российского дипломатического ведомства отнюдь не считает, что отмена Западом русской культуры закончилась. Она считает, что закончился только ее первый этап, своеобразный блицкриг в сфере культуры. Но это будет продолжаться, а ангажированные деятели стран Запада перейдут к более планомерным и продуманным действиям, заключила Мария Захарова.

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#россия
#отмена
#мгимо
#мария захарова
#дипломат
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В Подмосковье открыли 30 участков для голосования жителей новых регионов
01 сентября 2023, 14:45

Фото: Мособлизбирком

В Московской области открыли 30 избирательных участков для голосования жителей новых регионов России. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
Голосование на экстерриториальных избирательных участках по выборам депутатов законодательных органов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей состоится с 1 по 4 сентября в 24 городских округах Подмосковья.
 
Избирательные участки будут работать с 1 по 3 сентября с 8:00 до 20:00, а 4 сентября – с 8:00 до 15:00.

На территории тех городских округов региона, где подобные участки не образованы, выделены специальные помещения, где члены экстерриториальных комиссий будут проводить выездное голосование.
 
В этом году в Московской области пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Подать заявление на дистанционное электронное голосование на выборы в Подмосковье, а также отозвать его, можно до 23:59 4 сентября. Для участия в ДЭГ избирателям необходимо подать заявление через портал госуслуг
 
Далее следует дождаться решения. В личный кабинет госуслуг придёт уведомление о результате рассмотрения заявления. Результат «Учтено ЦИК России» означает, что статус участника ДЭГ подтверждён.
 
В дни голосования нужно авторизоваться на портале ДЭГ с помощью учётной записи госуслуг, ознакомится с техническими условиями проведения ДЭГ, подтвердить свою личность и получить доступ к электронному бюллетеню.
 
Для желающих сохранится возможность прийти на избирательный участок и воспользоваться бумажными бюллетенями. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 

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Более 6% подмосковных избирателей подали заявления на участие в ДЭГ
 

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